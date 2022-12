Xiaomi 13: alles wat we weten en willen zien

We verwachten dat de Xiaomi 13 de volgende grote smartphone van de Chinese tech-gigant Xiaomi zal zijn en dat het niet lang meer duurt voordat we meer te weten komen over dit apparaat. De Xiaomi 13 kan namelijk binnenkort al uitkomen en er is een grote kans dat we voor het einde van 2022 nog een officiële aankondiging krijgen.

Toch weten we inmiddels al best veel over deze telefoon en zijn grotere broertje, de Xiaomi 13 Pro. Er is namelijk al veel informatie gelekt en er zijn veel hints gegeven over wat we kunnen verwachten in de toestellen.

Wat we hebben gehoord tot nu toe is erg veelbelovend en deze telefoons kunnen misschien wel grote concurrenten worden van de Samsung Galaxy S23 en iPhone 14.

In dit artikel vind je de nieuwste geruchten en gelekte informatie over de Xiaomi 13 en we zullen dit artikel ook updaten als we nieuwe informatie ontvangen. We gaan hier ook een lijst benoemen met alle functies die we graag willen zien in de Xiaomi 13.

Latest news De meest recente leak (opens in new tab) suggereert dat de Xiaomi 13 Ultra misschien een scala aan camera's gaat krijgen en we horen ook meer informatie over de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro voorbij komen.

Xiaomi 13: belangrijkste info

Wat is het? De volgende flagship telefoon(s) van Xiaomi

De volgende flagship telefoon(s) van Xiaomi Wanneer komt deze uit? Eind 2022 of begin 2023

Eind 2022 of begin 2023 Wat wordt de prijs? Het gaat om verschillende premium telefoons aan verschillende prijzen

Xiaomi 13: releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De onthulling van de Xiaomi 13 stond eigenlijk gepland voor 1 december in China, maar dit werd op het laatste moment uitgesteld tot een onbekende nieuwe datum. We weten nu dus niet precies wanneer we het toestel voor het eerst te zien krijgen, maar het lijkt ons nog steeds waarschijnlijk dat hij voor het einde van 2022 vertoond wordt. Volgens een leak kon de nieuwe datum 7 of 8 december worden.

De aankondiging en de lancering gelden in de eerste instantie waarschijnlijk alleen voor China en als het net als vorige keren verloopt, dan volgt een wereldwijde release voor de Xiaomi 13 pas een maanden later.

Xiaomi-telefoons worden meestal gelanceerd als een reeks, dus we verwachten ook nu weer verschillende modellen voor verschillende prijzen. Je kunt dus misschien net als vorige keer een Lite-versie verwachten als budget-optie, een 13T-reeks tegen het einde van 2023 met midrange-prijzen en de Xiaomi 13, 13 Pro en 13 Ultra als de premium-modellen. De Ultra krijgt dan waarschijnlijk een erg hoog prijskaartje.

Xiaomi 13: nieuws en geruchten

Ten eerste zijn er al wat details die Xiaomi zelf bevestigd heeft. Zo is het bijvoorbeeld al bekend dat de Xiaomi 13-modellen gebruik gaan maken van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor, dat de Xiaomi 13 en 13 Pro een 75 mm-telefotocamera krijgen (met 3,26x optische zoom) en dat het Pro-model een sensor van 1 inch krijgt op de hoofdcamera.

Je kunt hieronder ook al wat officiële camerabeelden zien van die twee lenzen.

Image 1 of 2 Een foto gemaakt met de hoofdcamera op de Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi) Een foto gemaakt met de telefotocamera op de Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

Qua geruchten hebben we al een eerste blik gekregen op het mogelijke uiterlijk van de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro aan de hand van onofficiële renders van een betrouwbare bron. Een aantal van deze renders kun je hieronder zien.

Het design van de standaard Xiaomi 13 lijkt een beetje een mix te zijn van het design van de Xiaomi 12 en de iPhone 14, terwijl de Xiaomi 13 Pro veel meer rondingen lijkt te hebben dankzij het gebogen scherm.

Bij deze renders stonden ook een aantal specificaties die de telefoons waarschijnlijk zullen hebben. De Xiaomi 13 krijgt waarschijnlijk een scherm van 6,2 inch en de Xiaomi 13 Pro krijgt er waarschijnlijk een van 6,65 inch. De Pro krijgt verder een 50,3MP hoofdcamera, heeft afmetingen van 163,0 x 74,6 x 8,8 mm (11,8 mm dik bij de camera's achter) en hij krijgt zwart, wit, roze en groen als kleurenopties.

Image 1 of 2 Een onofficiële render van de Xiaomi 13 (Image credit: OnLeaks / Compare Dial) Een onofficiële render van de Xiaomi 13 Pro (Image credit: OnLeaks / Zoutons)

Inmiddels is er na die renders ook een korte hands on-video gelekt die hetzelfde design vertoonde en uit een beeld van de instellingen werd ook duidelijk dat er minstens 128GB aan opslag in de telefoons zit en dat ze Android 13 als besturingssysteem hebben.

Ook Digital Chat Station (een redelijk betrouwbare leaker) heeft gezegd dat de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro gebruik maakt van de Snapdragon 8 Gen 2, draait op Android 13 en dat de grotere variant (waarschijnlijk de Pro) een 2K-scherm krijgt. Het lijkt er dus op dat er vooral kleine veranderingen zijn ten opzichte van de Xiaomi 12-modellen, behalve als er toch nog wat interessante verrassingen zijn waar we nog niet van afweten.

Sindsdien is er ook nog gedetailleerde informatie gelekt, maar dit keer alleen over de Xiaomi 13 Pro. Deze telefoon krijgt volgens die gelekte informatie een Snapdragon 8 Gen 2-chip, tot 12GB aan werkgeheugen, tot 512GB aan opslag, een 6,7 inch 2K-scherm, een batterij van 4.800mAh met een 120W-snellaadfunctie en hij zal draaien op Android 13.

De 13 Pro krijgt ook volgens die geruchten een 50MP hoofdcamera met een sensor van 1 inch, een 50MP ultrawide-camera, een 50MP telefotocamera en een 32MP selfiecamera.

We hebben ook uit andere hoeken gehoord dat de Xiaomi 13 een 1080p AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz krijgt. De Xiaomi 13 en 13 Pro zouden allebei worden geleverd met 8GB werkgeheugen bij de modellen met 128GB opslag, de modellen met 256GB kunnen 8GB of 12GB RAM komen en de versie met 512GB zou altijd 12GB RAM hebben.

Er is verder ook nieuws ver de Xiaomi 13 Ultra, hoewel deze telefoon misschien pas later gelanceerd wordt dan de andere modellen. Dit toestel beschikt blijkbaar over een camerasysteem met 4 verschillende lenzen, inclusief een sensor van 1 inch voor de hoofdcamera. Ook is er gimbal-stabilisatie aanwezig. Dit kan dus een van de smartphones met de beste camera worden.

Xiaomi 13: wat we willen zien

Hieronder vind je onze lijst met wensen voor nieuwe functies en verbeteringen voor de Xiaomi 13. Deze lijst is gemaakt aan de hand van voorgaande telefoons van het bedrijf en trends binnen de smartphone-wereld.

1. Een telefotolens

(Image credit: Future)

Xiaomi prijst maar al te graag de foto- en video-prestaties van zijn toestellen, maar het gebrek aan een telefotolens is te merken en is dan ook jammer.

Telefotolenzen worden vooral gebruikt voor het inzoomen bij fotografie, maar dit soort lenzen zijn ook geweldig omdat ze een mooier dieptebeeld creëren en je dichter bij hetgeen wat je wil fotograferen brengen zonder dat je zelf hoeft te bewegen. Dat is overigens bij het opnemen van video's net zo belangrijk als bij het maken van foto's.

Soms voegt Xiaomi wel een telefotolens aan hun premium-telefoons toe, maar de standaard Xiaomi 12 kreeg er geen en de Lite- en T-versies krijgen er meestal ook geen. Toch willen wij graag zien dat Xiaomi meer gebruik gaat maken van zoomlenzen op al hun toestellen, zodat ze pas echt goed kunnen concurreren met de Samsung Galaxy S-reeks.

2. Een lagere minimumprijs

Xiaomi biedt dan wel Lite-versies van hun flagship-smartphones aan voor mensen die de flagships te duur vinden, maar deze varianten komen meestal pas later uit. Dat betekent dat je vaak maanden moet wachten op een meer budgetvriendelijk alternatief. Ook de midrange T-variant wordt meestal pas meer dan zes maanden later gelanceerd.

Om ook fans met een iets lager budget blij te maken, zouden we graag willen zien dat de standaard Xiaomi 13 een adviesprijs krijgt die lager is dan de 899 euro van de Xiaomi 12. Het is ook prima als er een Xiaomi 13X verschijnt met een lagere prijs net als bij de Xiaomi 12-reeks. Het gaat ons er vooral om dat er een midrange-model is, zodat we daar niet op hoeven te wachten tot de release van een 13T-versie.

3. Verbeterde software

We zijn al langere tijd niet tevreden met Xiaomi's MIUI-versie van Android, ook al is er wel al voor wat verbeteringen gezorgd.

Een van de problemen met de software is de aanwezigheid van allerlei bloatware. Xiaomi-telefoons hebben meestal sowieso een aantal externe apps vooraf geïnstalleerd die je uiteindelijk zelf toch weer gaat verwijderen. Een ander probleem is dat de toestellen vaak buggy software hebben. Je hebt dus vaker last van crashes en dergelijke dan bij de concurrentie.

Als het bedrijf de Xiaomi 13 echt wil laten concurreren met de flagships van Samsung en Apple, dan moet het MIUI-besturingssysteem een toch ook wat meer aandacht krijgen. Xiaomi kan het beste zorgen dat het een overzichtelijk premium besturingssysteem wordt met handige extra functies, dat ook niet zo snel meer crasht.

(Image credit: TechRadar)

4. Blijvende verbeteringen aan het ontwerp

De Xiaomi 12 was de eerste flagship van Xiaomi die echt opviel vanwege het design met de zacht aanvoelende textuur op de achterkant, de pastelkleuren en het gebruik van twee kleurtinten bij alle kleuropties.

We willen graag zien dat Xiaomi deze trend voortzet en blijft innoveren met mooie nieuwe ontwerpen. Misschien kunnen ze gebruik maken van gewaagdere kleuren of een unieker uiterlijk voor het camerasysteem, waardoor de telefoons meer opvallen.

5. Een gelijktijdige lancering

De Xiaomi 12-reeks lanceerde in december 2021 in China, maar was pas maanden later beschikbaar in de rest van de wereld. Dat zorgt er ook voor dat er nog maar weinig enthousiasme is tegen de tijd dat de telefoon buiten China uitkomt.

Xiaomi is niet het enige bedrijf dat hun apparaten als eerste in China lanceert en het is dus ook niet het enige bedrijf waarbij de hype snel uitsterft.

Dat is zeker een probleem nu Xiaomi steeds meer aan het proberen is om zijn positie in de smartphone-markt te verbeteren. Huawei werd pas echt groot en succesvol toen het bedrijf zich realiseerde dat ze hun producten op grootse wijze moesten lanceren voor de hele wereld en niet maar voor één regio.

Vandaar hopen we ook dat de Xiaomi 13 misschien dit keer wereldwijd tegelijk kan worden gereleaset, net zoals we ook bij Samsung en Apple zien. We willen niet meer al klaar zijn met een telefoon voordat deze überhaupt beschikbaar is om te kopen.