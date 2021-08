Xiaomi-event op 15 september: welke toestellen mogen we verwachten?

Het Chinese techbedrijf Xiaomi heeft de datum van zijn launch event aangekondigd. Op 15 september om 14:00 uur zal de smartphonemaker waarschijnlijk een of meerdere producten uit de doeken doen.

Wat verwachten we op dit evenement? Er zijn een hoop Xiaomi-smartphones die kunnen verschijnen, maar we gaan ervan uit dat ze niet allemaal op het aankomende event worden aangekondigd (volgens het bedrijf duurt de livestream zo'n zeventig minuten).

We hebben hieronder opgesomd welke apparaten Xiaomi mogelijk zal onthullen. De producten met de grootste kans om te verschijnen staan bovenaan. Belangrijk om te weten is echter dat waarschijnlijk lang niet alle aangekondigde apparaten in de Benelux beschikbaar zullen zijn.

Deze Xiaomi-apparaten verwachten we:

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Xiaomi Mi 11T

De Xiaomi Mi 11T is het volgende toestel dat we verwachten van het bedrijf. Het gaat zowel om de opvolger van de Mi 10T, als om de middenklasse adaptatie van de Mi 11-familie.

We hebben al een hoop geruchten gehoord over de Xiaomi Mi 11T, waardoor het goed mogelijk is dat dit toestel binnenkort verschijnt. Een lancering in september zou bovendien betekenen dat het ongeveer een jaar na de onthulling van de Mi 10T wordt gelanceerd.

Volgens de geruchten zou het toestel beschikken over een in-screen selfiecamera, de telemacrolens van de Mi 11 en een Pro-variant.

(Image credit: Xiaomi)

Smart home van Xiaomi

Op de aankondiging is het Amerikaanse datumformaat te zien, terwijl Xiaomi-smartphones doorgaans niet in de Verenigde Staten worden verkocht. Echter worden er in het land wel IoT-technologie verkocht.

De Amerikaanse website van Xiaomi verkoopt dingen als tv-sticks, luchtreinigers, gloeilampen, draadloze oortjes en robotspeelgoed. Het is daarom goed mogelijk dat het Chinese bedrijf meer van dit soort slimme gadgets wil uitbrengen in het land.

Ook in de Benelux zijn verschillende smart home-apparaten van Xiaomi te vinden, zoals een slimme bureaulamp en smartwatches. Er worden zelfs elektrische scooters verkocht.

We verwachten de aankondiging van Mi-tv's, fitness trackers, smartwatches of nachtlampen. Echter is het nog niet geheel duidelijk of al deze producten ook in Europa verkrijgbaar zullen zijn.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Pad 5

Tijdens het Xiaomi-evenement in augustus (voor China) onthulde het bedrijf de Xiaomi Mi Pad 5; de nieuwste tablet van de fabrikant.

Een smartphone die naast de Mi Pad werd getoond, zal niet globaal verkrijgbaar zijn. Hetzelfde is echter niet gezegd over de Mi Pad. Het is daarom mogelijk dat Xiaomi de Android-tablet tijdens het event in september wereldwijd zal aankondigen.

De tablets (er is ook een Pro-versie) beschikken over een groot scherm met hoge resolutie. Daarnaast hebben ze een lange batterijduur en speciale software voor de tablet-ervaring. In China is de prijs erg laag, wat suggereert dat het om een betaalbaar alternatief voor een iPad zou kunnen gaan.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi Note 11

De Xiaomi Mi Note 11 werd in november van 2020 verwacht, maar is klaarblijkelijk nooit verschenen. De bekende Chinese leaker Digital Chat Station heeft recentelijk informatie gedeeld over de Mi Note 11, waardoor het toestel mogelijk weer terug op de kaart staat.

Volgens het platform beschikt de Mi Note 11 over een Qualcomm Snapdragon 778G-chipset, een 50MP hoofdcamera, een 13MP groothoeklens, een 12MP portretcamera en een 8MP periscooplens. Daarnaast zou het toestel beschikken over een hogere beeldverversing dan de 60Hz van de Xiaomi Mi Note 10.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Xiaomi Mi 11 Lite

Een merkwaardig gerucht dat we recent hebben gehoord, betreft de Xiaomi Mi 11 Lite. Deze verscheen begin 2021 in twee versies, maar het is mogelijk dat er nog meer varianten van verschijnen.

Slechts één bron heeft hierover gesproken, waardoor je dit gerucht zeker met een korrel zout moet nemen. Bovendien suggereert het gerucht dat deze zeer goedkope smartphone over een in-sceen selfiecamera zou beschikken, wat het geheel nog ongeloofwaardiger maakt.

Xiaomi Mi 12

De volgende premium smartphone die we verwachten van het bedrijf is de Xiaomi Mi 12. Er zijn hier en daar al wat geruchten over het toestel opgedoken, maar we verwachten niet dat deze al in september zal verschijnen.

Xiaomi lanceerde de Mi 11 in december van 2020, waarna de wereldwijde lancering in februari 2021 plaatsvond. We verwachten dan ook niet dat dit toestel in de komende maanden zal verschijnen.