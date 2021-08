Xiaomi Mi Pad 5 teaset komst van accessoires

Xiaomi lijkt zich klaar te maken voor de lancering van zijn eerste tablet in lange tijd. We horen al een tijdje nieuws over de komst van de Mi Pad 5, die als rivaal moet dienen voor de iPad Pro van Apple. Het ziet ernaar uit dat Xiaomi zijn inspiratie voor de high-end tablet niet ver is gaan zoeken.

Xiaomi deelde via het Chinese socialemediaplatform Weibo teaserbeelden van de accessoires waar de Mi Pad 5 waarschijnlijk mee verschijnt. Eentje daarvan toont de hoek van een toetsenbord-hoes die je op de tablet kan vastklikken. Op een andere afbeelding krijgen we een tamelijk grote stylus te zien die op het scherm drukt.

Net zoals veel andere specs en details die we tot nu toe mochten vernemen, lijken ook deze features mooi afgekeken bij Apple.

(Image credit: Xiaomi)

De stylus, die waarschijnlijk de naam X Pen krijgt, lijkt met een harde punt te komen, waardoor hij vrij accuraat druk en gevoeligheid overbrengt bij het tekenen.

Het ontwerp wijkt niet veel af van dat van de Apple Pencil 2, met een cilindervorm die voorzien is van een platte zijde waarmee je de pen vermoedelijk magnetisch aan de tablet kan bevestigen.

De toetsenbordhoes werkt waarschijnlijk net als elk andere gelijkaardige product, en doet zowel dienst als hoes als toetsenbord en stand. Het toetsenbord komt met een kleine enter- en backspace-toets, in tegenstelling tot de tegenhanger van Apple. Dit is tevens het geval bij gelijkaardige producten van Huawei en kan ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om te typen, omdat je meer kans hebt die cruciale toetsen te missen.

Op het toetsenbord zien we tevens het Latijnse alfabet, wat suggereert dat de tablet niet enkel in China verschijnt. De posters vermelden beide een lanceringsdatum van 10 augustus, dus we hopen snel meer nieuws te hebben over de nieuwe tablet van Xiaomi.