Xiaomi Mi 11 Ultra en Mi 11 Lite uit de doeken gedaan

De Xiaomi Mi 11 Ultra en Mi 11 Lite zijn een maand na de lancering van de Mi 11 verschenen. Het Chinese bedrijf onthulde de twee toestellen tijdens een event op 29 maart. Het gaat om een premium-upgrade voor de Mi 11 én een betaalbaardere versie van het vlaggenschip.

Daarnaast heeft Xiaomi ook de Mi Smart Band 6 aangekondigd, een betaalbare fitness tracker. Naast de Mi 11 Ultra en Mi 11 Lite zijn er op smartphonegebied ook een Mi 11i en Mi 11 Pro onthuld, maar deze toestellen zijn - net als een nieuwe Mi Projector Pro - niet beschikbaar in de Benelux.

Het grote nieuws is dan ook de komst van de Mi 11 Ultra en Mi 11 Lite. Wanneer deze verschijnen is nog niet duidelijk.

Xiaomi Mi 11 Ultra

De Mi 11 Ultra is de premium smartphone van Xiaomi. Het kan waarschijnlijk concurreren met de Samsung Galaxy S21 Ultra. Het is een enorm toestel en beschikt over hoogwaardige specs.

Xiaomi probeert met de Mi 11 Ultra zonder twijfel de kroon van smartphone met beste camera te bemachtigen. Het heeft drie camera's, waaronder een 50MP hoofdcamera, een 48MP groothoeklens en een48MP telelens (met 5x optische en 120x digitale zoom). Daarnaast is er een 20MP selfiecamera aanwezig. Dat zijn een hoop high-res camera's.

Het toestel heeft een 6,81 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1440 x 3200 en een verversingssnelheid van 120Hz. De maximale helderheid bedraagt 1700 nits. Opmerkelijk is het 1,1 inch AMOLED-schermpje op de achterkant van het toestel. Deze is bedoeld voor het tonen van notificaties en het maken van selfies met de hoofdcamera's.

Onder de motorkap bevindt zich een krachtige Snapdragon 888-chipset, evenals 12GB RAM-geheugen en een intern koelsysteem. De batterij bedraagt 5.000mAh en biedt ondersteuning voor 76W bedraad en draadloos opladen. Dit is de snelste draadloze oplaadmethode die we tot nu toe in een smartphone gezien hebben. Er is ook 10W omgekeerd opladen beschikbaar, zodat je andere apparaten kunt opladen via de smartphone.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

De Xiaomi Mi 11 Lite 5G beschikt - zoals de naam al doet vermoeden - over de nieuwste draadloze netwerktechnologie. Er is ook een 4G-versie van het toestel beschikbaar, al verschijnt deze niet in Europa.

De zojuist aangekondigde Xiaomi Mi 11 Lite heeft een 6,55 inch scherm met FHD+ resolutie en een beeldverversing van 90Hz. Het is een delicaat apparaat, dat 159 gram weegt en slechts 6,81 mm dik is.

Op het gebied van camera's is het toestel voorzien van een 64MP hoofdcamera, een 8MP groothoeklens en een 5MP telemacrolens. Deze laatste is bedoeld voor close-ups. Daarnaast is er ook een 20MP selfiecamera aanwezig.

De Xiaomi's Mi 11 Lite komt met een Snapdragon 780G-chipset aan boord. Dit is een middenklasse processor, gepaard met 6 of 8GB RAM-geheugen. Daarnaast is er een 4.250 mAh batterij aanwezig, met 33W bedraad opladen.