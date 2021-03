OnePlus Nord SE mogelijk toch geannuleerd

De OnePlus Nord SE (of ‘Special Edition’) is volgens een nieuw bericht geannuleerd. Er wordt gesteld dat we de smartphone niet in de winkelrekken zullen zien verschijnen.

Bekende leaker Max Jambor lekte in december dat OnePlus een Nord Special Edition maakte in samenwerking met ontwerper Joshua Vides. Hij zegt nu in een bericht op Voice dat de smartphone niet aan het publiek zal worden gepresenteerd. Jambor wist niet te zeggen waarom de smartphone wordt geannuleerd. Hij kon ook niet zeggen of er in de toekomst een andere smartphone komt met de naam OnePlus Nord SE.

Als het gerucht klopt, wordt de volgende mid-range smartphone van het merk de OnePlus Nord 2, al is deze naam nog niet officieel. We verwachten dit toestel ergens in het midden van 2021, ervan uitgaande dat het de releasedatum volgt van de originele OnePlus Nord.

Een groeiende mid-range OnePlus-reeks

De OnePlus Nord was een aangename verrassing bij zijn lancering in juli 2020: de hoge specs en sterke camera's tegen een mid-range prijs voelden als een terugkeer naar de hoogdagen van het merk, toen het degelijke smartphones leverde die ver onder het prijskaartje van de huidige vlaggenschepen lagen. De Nord is met zijn prijs van 399 euro de helft goedkoper dan de OnePlus 9, en kost bijna een derde van de OnePlus 9 Pro.

Sindsdien heeft OnePlus nog meer betaalbare modellen vrijgegeven met de OnePlus N10 5G en OnePlus N100. De aankomende Nord SE beloofde dan ook een interessante smartphone te worden met vlaggenschipfuncties - zoals 65W snelladen - tegen een goedkoop prijskaartje.

Als het een troost mag zijn: we hebben meer nieuws gehoord over de OnePlus Nord 2. Deze zou met een MediaTek-chipset komen in plaats van een Snapdragon-silicon, dus we vermoeden dat dit toestel wel verschijnt, in tegenstelling tot de SE.