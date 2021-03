'OnePlus Nord 2 verschijnt binnenkort zonder Snapdragon-chipset'

Volgens een nieuw gerucht komt er een opvolger voor de OnePlus Nord. Saillant detail: de middenklasse 'OnePlus Nord 2' komt naar verluidt zonder Snapdragon-chipset. In plaats daarvan zou het kiezen voor een chip van MediaTek.

Qualcomms Snapdragon-chipsets worden doorgaans gebruikt in de meest toonaangevende Android-toestellen. Elke OnePlus vanaf de OnePlus One uit 2014 beschikt over een Snapdragon-chipset. De OnePlus Nord 2 beschikt mogelijk echter over een MediaTek Dimensity 1200-chipset, aldus bronnen aan Android Central . Daarnaast zou het toestel in het tweede kwartaal van 2021 verschijnen, wat betekent dat we deze vanaf volgende maand al kunnen verwachten.

De OnePlus Nord maakte gebruik van een middenklasse 7nm Snapdragon 765G-chipset. De 6nm Dimensity 1200 van de Nord 2 zou op papier een verbetering moeten zijn, maar of dit in de praktijk ook het geval is, blijft voorlopig bij speculatie.

Het is ook de vraag hoe de OnePlus 2 zich verhoudt tot de andere toestellen van OnePlus. In 2020 verschenen de OnePlus Nord N10 5G en de Nord N100, die beiden iets minder krachtig waren dan de originele OnePlus Nord. De Nord 2 zou logischerwijs iets beter dan deze toestellen moeten zijn, hoewel het ongetwijfeld een goedkoper alternatief is voor de OnePlus 9 die zeer snel moet verschijnen.