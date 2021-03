OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro: welke smartphone past bij jou?

De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zijn eindelijk uit de doeken gedaan. De telefoons van het inmiddels welbekende Chinese merk behoren al enkele jaren tot de beste vlaggenschepen, en 2021 is daar geen uitzondering op.

Zoals verwacht komen de twee telefoons met tal van verbeteringen aan boord vergeleken met de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en OnePlus 8T. Vooral het partnerschap met de wereldberoemde fotofabrikant Hasselblad valt op bij de nieuwe toestellen. De samenwerking moet het grootste pijnpunt van de OnePlus-smartphones aanpakken, namelijk de vaak matig presterende camera's. De vraag die wij ons nu stellen is echter: hoe verhouden de OnePlus 9-toestellen zich tot elkaar?

Wat zijn nu de extra voordelen die de duurdere OnePlus 9 Pro met zich meebrengt, en is dat voor jou ook voldoende om voor de duurdere variant te kiezen? Wij hebben het voor je uitgezocht.

OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zijn allebei op 23 maart tijdens een online evenement uit de doeken gedaan. Terwijl de OnePlus 9 Pro officieel op 31 maart in de winkels ligt, komt de OnePlus 9 pas op 26 april officieel op de markt.

Beide toestellen zijn een stuk duurder vergeleken met hun voorgangers, maar in dit artikel laten we dat voor wat het is. Het gaat nu om hoeveel de toestellen onderling van elkaar verschillen.

De OnePlus 9 kent een startprijs van 699 euro voor het model met 8GB RAM/128GB opslag en komt beschikbaar in de kleuren Astral Black en Arctic Sky. De versie met 12GB RAM/256GB opslag kost 799 euro en is te verkrijgen in de kleuren Astral Black en Winter Mist.

De OnePlus 9 Pro kent een iets hogere startprijs. Voor de versie met 8GB RAM/128GB opslag ben je 899 euro kwijt. De versie met 12GB RAM/256GB opslag kent een prijskaartje van 999 euro. Beide opslagversies zijn beschikbaar in de kleuren Morning Mist, Pine Green en Stellar Black. Vergeleken met de OnePlus 8 en 8 Pro is het gat tussen Pro en niet-Pro van 200 euro gelijk gebleven.

Design

OnePlus heeft niet bepaald radicale veranderingen doorgevoerd op het designvlak bij de OnePlus 9-serie. De twee toestellen zien er degelijk uit en voelen robuust aan. Ze missen die échte premium uitstraling van de duurdere Samsungs en iPhone 12-toestellen, maar lelijk zijn ze zeker niet.

Van de twee ziet de OnePlus 9 Pro er iets beter uit en voelt deze ook iets meer premium aan. Dat klinkt wellicht vrij logisch gezien het de duurdere van de twee is, maar zo'n significant verschil konden we vorig jaar tussen de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro niet opmerken (buiten de cameramodule). De OnePlus 9 lijkt op dit vlak dan ook wat achteruitgegaan.

Het frame van de goedkopere OnePlus 9 is niet meer gemaakt van aluminium, maar van kunststof wat verstevigd is met glasvezel. In andere woorden: deftig plastic. Hoewel het er prima uitziet en je nog altijd een glazen achterkant krijgt, voelt de OnePlus 9 beduidend minder premium dan de Pro.

Qua afwerking verschillen de twee ook van elkaar. Terwijl de OnePlus 9 Pro beschikbaar komt in het glimmende zilver Morning Mist, matte Forest Green en glanzende Stellar Black, haal je de OnePlus 9 in huis in de lichtpaarse kleur Winter Mist, het lichtblauwe Arctic Sky en het glanzende Astral Black.

Verder valt op dat de OnePlus 9 Pro met een lengte van 163,2 millimeter een stukje groter is dan de OnePlus 9 (160mm). Ook is de OnePlus 9 Pro een stuk minder breed. Dit heeft te maken met het platte display van de OnePlus 9 wat tevens is voorzien van wat grovere bezels aan de zijkanten. Door het licht gebogen ontwerp van de 9 Pro en dunnere bezels voelt de Pro ook meer premium aan.

Ondanks de verschillen in afmetingen en materialen wegen de telefoons bijna hetzelfde: de OnePlus 9 weegt 192 gram, en de OnePlus 9 Pro weegt 197 gram.

Beide toestellen zijn uitgerust met een vergrendelknop aan de rechterzijde, waarmee je de smartphone op stil, vibreren of ringtone kunt zetten met een verzadigende klik.

Display

Het display van de OnePlus 9 Pro is beduidend beter dan dat van de OnePlus 9. Op meerdere vlakken zelfs. Ten eerste is het 6,7 inch display van de Pro beduidend iets groter dan dat van de OnePlus 9 van 6,55 inch.

Verder is de schermresolutie van de Pro scherper met een resolutie van 3216 x 1440 (QHD+). Het OnePlus 9-display kent een resolutie van 2400 x 1080 (FHD+). De dichtheid is 525 pixels per inch voor de Pro en 402 pixels per inch voor het reguliere model.

OnePlus rust beide smartphones uit met een AMOLED-display. Kleuren worden op levendige wijze weergegeven inclusief sterke contrasten. Ook hier scoort de OnePlus 9 Pro echter weer een stukje beter. De piekhelderheid bedraagt 1300 nits (versus 1100 nits) en een 10-bit kleurdiepte.

De telefoons maken gebruik van een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor beelden er vloeiend en soepel uitzien. Dankzij de LTPO-technologie aan boord kan de OnePlus 9 Pro wisselen tussen minimaal 1Hz en maximaal 120Hz, afhankelijk van wat er op het scherm getoond wordt. De Pro gaat in theorie dan ook zuiniger om met de batterij ten opzichte van de reguliere OnePlus 9, die niet over deze technologie beschikt. Verder is de input lag bij de Pro beduidend lager dankzij de Hypertouch-functie.

Hoewel beide displays zeer krachtig te noemen zijn, voelt het alsof de variant van de OnePlus 9 Pro een halve generatie verder is. Gezien het feit dat het OnePlus 9-display van de OnePlus 8T afkomstig lijkt te zijn, zal die theorie niet ver van de waarheid af liggen.

Een laatste noemenswaardig punt op dit vlak is dat beide toestellen een rappe vingerafdrukscanner onder het display hebben zitten.

Camera

De OnePlus 8 Pro was de eerste smartphone van de Chinese fabrikant met een zeer degelijke camera-opzet. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro bouwen gestaag verder op dit fundament.

De gelijkenissen tussen de OnePlus 9 en OnePlus 8 Pro zijn duidelijk: dezelfde 48MP Sony IMX689-camerasensor is aanwezig als primaire camera, zij het zonder optische beeldstabilisatie (OIS). Desondanks schiet de OnePlus 9 levendige en redelijk scherpe plaatjes.

De OnePlus 9 Pro brengt echter de overtreffende trap met een nieuwe 48MP Sony IMX789-sensor. Qua grootte is de sensor gelijk aan die van zijn voorganger, en er wordt eveneens vastgehouden aan de pixel-binning technologie die vier pixels in één stopt, om zo meer licht per pixel op te kunnen vangen.

In de praktijk merk je al snel dat beide toestellen de vruchten plukken van de samenwerking met Hasselblad. Hoewel de Zweedse fabrikant zelf (nog) geen camerahardware heeft gemaakt voor deze toestellen, zien we wel duidelijke verbeteringen op het gebied van kleur. Het resultaat hiervan is dat plaatjes er levendig doch natuurgetrouw uitzien, en dat het mogelijk is om foto's te schieten in 12-bit RAW-formaat.

Dat gezegd hebbende: in deze tweestrijd wordt wederom duidelijk dat de OnePlus 9 Pro zijn zaakjes beter voor elkaar heeft: we zien rijkere kleuren, een beter dynamisch bereik, en als we inzoomen meer detail. De verbeteringen in het dynamisch bereik zijn deels toe te schrijven aan de Digital Overlap High Dynamic Range-technologie (DOL-HDR), waarmee heldere en donkere data tegelijkertijd gepresenteerd kunnen worden.

De nachtmodus van de OnePlus 9 Pro is verder in staat om iets scherpere, helderdere en levendigere foto's te schieten. Dat heeft zonder meer te maken met de aanwezigheid van optische beeldstabilisatie.

Keren we terug naar de hardware, dan zien we dat de OnePlus 9 Pro ook voordelen haalt uit de 8MP-telefotocamera waarover de reguliere versie niet beschikt. De telefotocamera kent een optische zoom van 3,3x.

Verder is het camerapakket van de twee producten gelijk. Beide smartphones maken gebruik van de indrukwekkende 50MP Sony Ultrawide IMX766-groothoekcamera, welke 3,2 keer zo groot is als die van de iPhone 12 Pro Max. Nieuw is de aanwezigheid van de 'freeform lens'. Deze lens moet voor een minimale vervorming zorgen bij plaatjes gemaakt met de groothoekcamera. Traditionele lenzen zorgen voor een vervorming van 10 tot 20 procent. Dankzij deze nieuwe technologie is dat beperkt tot slechts één procent.

De laatste camera aan de achterzijde is een 2MP-monochroomsensor. Deze sensor moet helpen in situaties met weinig licht en wanneer je een zwart-witfoto wil maken.

Aan de voorzijde vinden we bij de twee telefoons een 16MP Sony IMX471-frontcamera terug. In de praktijk blijkt dit een prima selfiecamera te zijn die mooie portretfoto's kan maken.

Specificaties en prestaties

Tot dusver is de OnePlus 9 Pro op elk vlak de betere geweest. Op prestatievlak zijn de twee OnePlus 9-smartphones echter vrij gelijkwaardig. Beide toestellen worden aangedreven door de Snapdragon 888-chipset, wat dé high-end chipset van 2021-vlaggenschepen is.

Deze high-end chip wordt bijgestaan door 8GB of 12GB LPDDR5 RAM in beide gevallen, afhankelijk van welke opslagversie je kiest. Welke van de twee je ook kiest: allebei voelen ze razendsnel aan. Multitasken of zware games spelen is geen probleem. In de benchmarktests lijkt het er wel op dat de OnePlus 9 Pro iets beter scoort.

In Geekbench 5 behaalt de OnePlus 9 Pro een multi-core score van 3739 ten opzichte van 3587 voor de OnePlus 9. Het is een relatief klein verschil, maar valt wel op.

Gezien de specificaties is het niet vreemd dat een game als PUBG gespeeld kan worden met de beste (en zwaarste) graphics-instellingen. Bij de OnePlus 9 Pro ziet dit er dankzij de QHD+ resolutie er net wat mooier uit dan bij de reguliere OnePlus 9.

De gaming prestaties worden geholpen door de aanwezigheid van grotere vapor chambers, voor een effectievere warmteafvoer bij aanhoudende 'druk'. De CPU's en GPU's kunnen zo langer op volle toeren draaien, zonder dat ze hoeven te worden teruggedraaid.

Qua opslagcapaciteit heb je bij deze twee smartphones de keuze uit 128GB of 256GB. Het geheugen is niet uitbreidbaar via een microSD-kaartje of iets dergelijks.

Zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro maken gebruik van stereospeakers met Dolby Atmos-ondersteuning. OnePlus heeft zijn vlaggenschepen tevens voorzien van verbeterde haptische feedback. De OnePlus 9-serie is 5G-compatibel, maar de goedkopere OnePlus 9 ondersteunt enkel sub-6GHz. De 9 Pro is de enige die het snellere mmWave ondersteunt.

Batterij

De OnePlus 9-serie is voorzien van een accucapaciteit van 4.500 mAh. Dit is een goede verklaring voor de vraag waarom beide smartphones ondanks verschillende materialen toch ongeveer hetzelfde wegen.

Vanuit praktisch perspectief is deze accucapaciteit een grotere zorg voor OnePlus 9 Pro-consumenten. Immers: hoe groter en technisch geavanceerder een toestel is, hoe meer accusap deze vraagt.

Door de toevoeging van de LTPO-schermtechnologie (variabele ververssnelheid) wordt de batterijduur op slimme wijze nog verlengd. Onderaan de streep kan de OnePlus 9 iets vaker aan het langste eind trekken, maar heel spectaculair is het allemaal niet. Uit onze testperiodes blijkt dat beide telefoons bij regulier gebruik één volledig dag meegaan; twee dagen is vrijwel onmogelijk.

Waar de batterijduur wellicht een tikkeltje teleurstelt, maakt de oplaadsnelheid bijzonder veel goed. Beide smartphones levert OnePlus met een Warp Charge 65T-oplader, en dat is een groot pluspunt ten opzichte van Samsung en Apple, die beide hun vlaggenschepen zonder laders leveren.

Aan de hand van deze adapter zijn beide smartphones binnen ongeveer 28 minuten weer volledig opgeladen. Een bizarre en vrijwel ongekende prestatie.

Draadloos opladen ondersteunen beide smartphones ook. De OnePlus 9 Pro ondersteunt 50W draadloos opladen via de Warp Charge 50 (die je apart moet kopen). De reguliere OnePlus 9 kent een maximale draadloze laadsnelheid van 15W, wat nog altijd zeer competitief is vergeleken met de concurrentie.

Eindoordeel

OnePlus heeft twee bijzonder interessante toestellen gemaakt met de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro.

De OnePlus 9 Pro is een smartphone die op vrijwel alle vlakken een geduchte concurrent is voor andere premium smartphones. Alle specificaties die je mag verwachten van een vlaggenschip en meer zijn inbegrepen. De OnePlus 9 is het betaalbare vlaggenschip wat vooral interessant kan zijn voor iedereen die ook interesse heeft in de Samsung Galaxy S21 en/of iPhone 12.

De OnePlus 9 Pro is zonder meer het betere toestel van de twee. De Pro is uitgerust met een superieur scherm, een bijzonder sterke camera-opzet en een meer premium design. Dit alles zit in een totaalpakket wat niet meteen veel zwaarder of groter is.

Voor iedereen die echter niet meteen zoveel geld wil besteden aan zijn of haar nieuwe smartphone, is de OnePlus 9 een sterk alternatief. Ook dit toestel biedt razendsnelle prestaties en een solide camera-opzet. De verschillen tussen de twee worden duidelijk wanneer je ze zij-aan-zij vergelijkt, maar in de praktijk zijn het er maar weinig die in zo'n situatie zullen komen.