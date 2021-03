Xiaomi lanceert de Mi Smart Band 6

Xiaomi heeft zijn nieuwste wearable aangekondigd, en het is mogelijk de goedkope fitness tracker waar je naar op zoek bent.

Tijdens het lanceringsevent van 2021 op 29 maart onthulde Xiaomi de Mi Smart Band 6, de opvolger van de Mi Smart Band 5.

Gezien zijn indrukwekkende functies vormt het een rivaal voor de Honor Band 6, die ook dit jaar verscheen, voor de titel van beste goedkope fitness tracker op de markt.

De Xiaomi Mi Smart Band 6 komt met een 1,56 inch AMOLED-display, wat een merkbaar verschil is ten opzichte van het 1,1 inch scherm van zijn voorganger. Er zullen ook aanpasbare bandjes zijn in meer dan 60 verschillende kleuren en thema's. Het toestel verschijnt in 6 verschillende kleuren.

De Mi Smart Band 6 komt ook met 14 dagen batterijlevensduur, wat meer is dan je kan verwachten van rivaliserende trackers zoals de beste toestellen van Fitbit en Samsung. Er is een handige magnetische poort waarmee het toestel kan worden vastgeklikt om op te laden. Xiaomi zegt ook dat het toestel 5 ATM gecertificeerd is, dus je kan het zeker mee onder de douche nemen of ermee gaan zwemmen, zolang je niet gaat duiken en geen grote temperatuurverschillen opzoekt.

Fris en fit

(Image credit: Xiaomi / Future)

Gezien zijn aard als fitness tracker ligt de natuurlijke focus van de Xiaomi Mi Smart Band 6 op zijn gezondheids- en fitnessfuncties. Het komt met 30 verschillende work-outs, wat een grote stap vooruit is ten opzichte van de 11 sportmodi die we zagen op de Mi Smart Band 5. Deze bevatten onder meer lopen, snellopen, fietsen (binnen en buiten), lopen op de loopband, zwemmen, yoga en freestyle-modi.

De Xiaomi Mi Smart Band 6 wil zich ook laten gelden op vlak van persoonlijke gezondheid. Xiaomi zegt dat het toestel met SpO2-metingen komt, het accuraat opvolgen van je hartslag en een verbeterde slaaptracker die jouw dutjes, slaapcycli en ademkwaliteit meet.

De Xiaomi Mi Smart Band 6 kost 45 euro, wat in dezelfde prijsklasse ligt als zijn voorganger. Momenteel hebben we nog geen idee wanneer deze beschikbaar zal zijn in Nederland en België.

Xiaomi kennende zullen we dit jaar nog wel meerdere regiogebonden lanceringsevenementen zien opduiken voor het lokaal uitrollen van hun producten. We houden je op de hoogte over de nieuwste aankondigingen.