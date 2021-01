Xiaomi Mi Note 11-verwijzing gespot in code, dus de smartphone komt er misschien aan

Een van de beste smartphones van 2019, de Xiaomi Mi Note 10, had vorig jaar geen opvolger, wat ons deed geloven dat de Xiaomi Mi Note 11 nooit zal verschijnen. Het ziet er echter naar uit dat we het toestel alsnog te zien gaan krijgen.

Twitteraar @_the_tech_guy, die een mooi parcours heeft als het op het opgraven van informatie komt, vond verwijzingen naar zowel de Mi Note 11 als de Xiaomi Mi Mix 4 in code voor MIUI, de gebruikersinterface die bovenop Android ligt.

MIUI-code bevat vaak verwijzingen naar toekomstige Xiaomi-smartphones. Op deze manier werd de 108MP camera van de Mi Note 10 geleakt, en het is waarschijnlijk dat dit soort code wordt toegevoegd naar aanloop van de lancering van een smartphone.

Ook al werden de toestellen vernoemd naast een reeks andere, reeds bestaande smartphones (waaronder ook de Xiaomi Mi 11 die reeds in China is gelanceerd, maar op het moment van schrijven nog niet wereldwijd is uitgebracht), toch was er interessant genoeg geen vermelding van de Mi 11 Pro. We verwachten dat deze bekend wordt gemaakt op het globale Mi 11-lanceringsevenement, dat binnen enkele maanden zou moeten plaatsvinden.

Houdt dit in dat deze smartphone er niet aan zit te komen? We zullen nog even moeten afwachten.

Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4QSource : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3January 11, 2021

Wat zijn deze Xiaomi smartphones?

De Xiaomi Mi Note 10 was een betaalbare smartphone met veel premium functies, en hij kreeg al snel een plaatsje in onze lijst met beste smartphones. Als de Mi Note 11 enkele probleempjes van zijn voorganger weet op te lossen, dan wordt het misschien het eerste toestel in lange tijd dat met vijf sterren aan de haal gaat.

De Xiaomi Mi Mix 3 was een ander voordelig geprijsd toestel, en het was een de eerste smartphones van het merk dat in onze regionen werd verspreid. De Mi Mix 3 5G was op veel plaatsen ook het eerste 5G-toestel. We horen nu al meer dan een jaar geruchten over de opvolger, maar we blijven op onze honger zitten.

Xiaomi is vooral actief bij de middenklasse smartphones, een gebied waar het veel succes kent in meerdere markten dankzij de stevige, doch goedkope toestellen. Als deze twee genoemde toestellen toch worden gelanceerd, dan kan het bedrijf zijn positie in de smartphonemarkt ongetwijfeld verstevigen.