'Xiaomi Mi 11 Lite verschijnt in maart zonder 5G'

(Image credit: The Pixel)

De nieuwe Xiaomi Mi 11 is onlangs gelanceerd zonder de Lite- en Pro-versies die we hadden verwacht, maar een nieuw lek suggereert dat de Lite-versie binnenkort zou kunnen verschijnen. Het lek beweert echter dat de Mi 11 Lite geen 5G-telefoon is, wat ons onwaarschijnlijk lijkt.

Het lek komt van het Vietnamese YouTube-kanaal The Pixel, dat ook enkele afbeeldingen en specificaties van de gelekte Mi 11 Lite deelde. Het kanaal heeft echter geen bekend trackrecord voor eerder gelekte informatie, wat een extra reden is om deze geruchten met een flinke snuf zout te nemen.

De Xiaomi Mi 10-serie bestaat uit drie 5G-telefoons (in feite was de Mi 10 Lite de eerste betaalbare handset met 5G-compatibiliteit) en de Mi 10T-lijn heeft ook een 'standaard'-, Lite- en Pro-model, allemaal met 5G-compatibiliteit. Toch suggereert het nieuwe lek dat de Mi 11 Lite enkel een 4G-telefoon zal zijn.

We twijfelen er sterk aan dat Xiaomi zijn overgang naar 5G zou stoppen en een 4G-model in zijn vlaggenschiplijn zou introduceren, waardoor we dit nieuwe lek moeilijk kunnen geloven.

Xiaomi Mi 11 Lite: gelekte specificaties

Mi 11 Lite 4G With Snapdragon 732GPoco F2 For India?🙄🙄🙄Source: https://t.co/IlpDXIqTIT pic.twitter.com/yNetWPAkeqJanuary 5, 2021

Volgens The Pixel krijgt de Xiaomi Mi 11 Lite een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en mogelijk een Full HD+-resolutie. Het lek suggereert dat het een LCD-scherm zal zijn, maar het heeft misschien geen ingebouwde vingerafdrukscanner. Als dat het geval blijkt te zijn, is het mogelijk dat de scanner aan de zijkant is gemonteerd, zoals op de Mi 10T-lijn.

De leaker beweert verder dat de Xiaomi Mi 11 Lite zal worden geleverd met een Snapdragon 732G-chipset in combinatie met 6GB RAM en 128GB opslag. Dat is een 4G-chipset, zonder 5G-modem - en zoals gezegd vinden we dit erg ongeloofwaardig.

In de video staat dat de camera aan de achterzijde een 64MP hoofdcamera, een 8MP secundaire lens en nog een 5MP lens bevat, maar verder wordt er niets over onthuld.

Daarnaast lijken de weergaven te suggereren dat de smartphone een scherm zal hebben dat aan de randen plat is (in tegenstelling tot het scherm van de Mi 11, dat aan alle vier de zijden kromt). Bovendien zou het een uitsparing hebben voor de camera aan de voorkant. Op de achterkant zien we een vierkante cameramodule met de drie lenzen.

De YouTuber beweert dat de Mi 11 Lite zal worden geprijsd tussen de 7.500.000 en 8.000.000 Vietnamese dong, wat omgerekend zo'n 260 tot 280 euro is. Het Lite-toestal zou volgens de bron eind maart verschijnen. Maar zoals met al het nieuws in dit lek, zullen we moeten afwachten of het blijkt te kloppen.