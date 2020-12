5G smartphones: de norm in 2020, maar (nog) geen reden om te upgraden

A selection of the best 5G phones unveiled in 2020

Het 5e generatie mobiele netwerk, beter bekend als 5G, is beschikbaar op smartphones sinds 2019. In dat jaar was er echter vrijwel geen enkele telefoon verkrijgbaar die deze technologie ondersteunde, laat staan dat er überhaupt iets van een 5G-signaal was in de Benelux. Het jaar 2020 is ondanks zijn bijzondere verloop zeer succesvol gebleken voor de verdere ontwikkelingen van en rondom 5G.

Het begon begin in 2020 met de Samsung Galaxy S20-serie. Alle drie de smartphones werden uitgerust met 5G-ondersteuning (al zijn er van de goedkoopste twee versies ook 4G-modellen uitgebracht), en niet veel later kwam OnePlus met de 5G-ready toestellen OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Naarmate het jaar vorderde, werd 5G steeds normaler voor vlaggenschepen. Zelfs Apple ging overstag en rustte de iPhone 12-serie uit met 5G-ondersteuning.

Het zijn indrukwekkende statistieken, aangezien exact één jaar geleden er nauwelijks 5G-telefoons waren. Voorbeelden zijn de Samsung Galaxy S10 5G of de Huawei Mate 20 X 5G, en dat waren ook bepaald geen goedkope smartphones.

Het is goed om te zien dat fabrikanten de nieuwe technologie omarmen. Niet alleen de duurste toestellen worden uitgerust met 5G, maar ook iets goedkopere alternatieven als de Google Pixel 5 en iPhone 12 Mini. Zelfs onder de 500 euro zijn er de nodige 5G-opties. Denk bijvoorbeeld aan de Motorola Moto G 5G Plus, die op het moment van schrijven voor minder dan 300 euro verkrijgbaar is.

Eén groot gerucht wijst erop dat 5G-smartphones in 2021 nóg goedkoper gaan worden. Het is een logisch gevolg, aangezien 5G-telefoons dit jaar in rap tempo beschikbaar zijn gekomen in goedkopere segmenten. Naar verluidt geeft Samsung in 2021 het startschot voor een echt goedkope 5G-smartphone met de Samsung Galaxy A22 5G. Die gaat omgerekend 200 euro kosten, mits we de geruchten moeten geloven.

The iPhone 12 Mini is 5G-ready (Image credit: TechRadar)

Hoewel 5G-technologie met de dag bekender wordt en goedkoper te gebruiken, is het naar onze mening nog altijd niet zo'n grote factor dat je jouw smartphone erdoor moet upgraden.

Zoek je naar een nieuwe smartphone die toekomstbestendig is? Dan is het zeker logisch om voor een 5G-ready smartphone te kiezen. Er zijn genoeg goede 5G-smartphones te koop, en een groot deel ervan vult zelfs onze lijst met beste smartphones. Dat is echter niet per definitie te danken aan de aanwezigheid van 5G-ondersteuning.

Is er een 5G-signaal bij jou in de buurt en heb je een 5G-ready toestel, dan is het mogelijk om bij vlagen flinke snelheden te behalen. Er liggen echter nog de nodige beren op de weg voordat we 5G massaal kunnen gebruiken.

5G wordt de nieuwe realiteit

Allereerst dien je in een gebied te wonen waarin 5G wordt ondersteund. In Nederland vind je voornamelijk in en rondom de randstad een redelijke 5G-dekking, maar daarbuiten slechts mondjesmaat bij de meeste providers. De belangrijkste 5G-providers tonen op hun eigen websites hoe het nu zit met hun huidige 5G-dekking. Het gaat om: T-Mobile, Vodafone en KPN. In België is Proximus voorlopig de enige met een actief 5G-netwerk, zij het op een select aantal plaatsen.

Verder zijn de snelheden van de huidige 5G-netwerken bij lange na niet zo rap waarmee de voorgaande jaren geadverteerd werd. Dat heeft alles te maken met de frequentiebanden van 5G. Nog niet alle frequentiebanden zijn in gebruik. 5G wordt nu voornamelijk gebruikt op banden die ook bedoeld zijn voor 4G, met als gevolg dat de snelheidsverschillen nihil zijn. De 5G-banden zijn in juni 2020 geveild in Nederland, en het in gebruik nemen daarvan laat nog even op zich wachten.

Ook is de meerwaarde van 5G bij veel consumenten nog niet duidelijk. 4G is voor velen immers al snel genoeg, want een Netflix-video is binnen enkele minuten al gedownload. Daarnaast mag je het effect van de maatregelen rondom Covid-19 niet onderschatten; we zitten massaal meer thuis en gebruiken dus veel minder vaak mobiele netwerken om te internetten. Het is nog maar de vraag of we in 2021 weer op het niveau van vóór de pandemie gaan terugkomen.

Is het nodig om een nieuwe smartphone aan te schaffen, weet dan dat er tal van telefoons op de markt zijn die 5G ondersteunen. Dat kan zeker in de toekomst handig zijn. Zowel voor iOS- als Android-liefhebbers is er keuze genoeg.

Ons advies is om echter niet puur en alleen vanwege 5G te upgraden. Zeker als je niet al te veel geld wil uitgeven aan een smartphone, dan kan het zich lonen om minstens te wachten tot 2021, wanneer er nog goedkopere 5G-ready smartphones worden verwacht.