'Xiaomi Mi 11T Pro verschijnt binnenkort'

Als Xiaomi zijn gebruikelijke pad volgt, betekent dit dat de Xiaomi Mi 11 binnenkort wordt opgevolgd door een betaalbaarder Xiaomi Mi 11T-model. Volgens nieuwe documenten lijkt het om de Xiaomi Mi 11T Pro te gaan.

Op Twitter meldt @stufflistings dat een toestel met de naam Xiaomi Mi 11T Pro is gecertificeerd in Maleisië. Het gaat mogelijk om een apparaat dat eerder door de Federal Communications Commission (FCC) in de Verenigde Staten is behandeld. Echter werd de naam Mi 11T Pro toen niet genoemd.

Als een toestel opduikt in certificeringen is dat vaak een voorbode dat het apparaat niet veel later op de markt komt. Het zou dan ook niet lang meer moeten duren alvorens de Xiaomi Mi 11T Pro (en waarschijnlijk ook de standaard Xiaomi Mi 11T) verschijnt.

Wat we weten over de Xiaomi Mi 11T Pro

De Xiaomi Mi 10T en Xiaomi Mi 10T Pro zijn onthuld in de tweede helft van vorig jaar. Het is daarom logisch dat deze toestellen een opvolger krijgen rond dezelfde periode in 2021.

We hebben tot nu toe gehoord dat de 11T-reeks over een OLED-scherm zal beschikken met een beeldverversing van 120Hz. Naar verluidt zou er 12GB aan RAM-geheugen aan boord staan, evenals 256GB aan opslaggeheugen. Volgens geruchten zijn er bovendien een in-screen camera en ultra-wideband (UWB) van de partij.

De grootste verschillen tussen de standaard Mi 11T en de Pro-versie zitten hem waarschijnlijk voornamelijk in de camera's en de processor. Naar verluidt zou de Xiaomi Mi 11T Pro over een Snapdragon 888-chipset beschikken. Er is vorig jaar ook een Lite-versie verschenen, maar over een dergelijke variant van de Mi 11 hebben we tot op heden niets gehoord.