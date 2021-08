'Oppo werkt aan MagSafe-achtige technologie voor draadloos opladen'

De technologie achter MagSafe, het op magneten gebaseerde oplaadsysteem van Apple, komt mogelijk ook naar Android-toestellen nu fabrikanten eigen alternatieven bedenken.

Het lijkt erop dat Oppo het nieuwste lid van de club wordt. Volgens onofficiële renders van Oyprice (via GSMArena) zou Oppo mogelijk zijn accessoire-aanbod willen uitbreiden met een soort MagSafe-technologie. We weten echter niet in hoeverre we deze bron kunnen vertrouwen, dus neem het nieuws vooralsnog met een korrel zout.

De afbeeldingen tonen een gestroomlijnde oplaadpad in een ronde vorm, met een kleine USB-C-poort waarmee je de oplader kunt aansluiten om het toestel van stroom te voorzien. Er zijn momenteel nog geen andere specificaties of details bekend. We weten dus niet welke oplaadsnelheid er wordt aangeboden.

(Image credit: Oyprice / Oppo)

Ook naar Realme

Ook Realme is bezig met een soortgelijke technologie. Realme's versie van MagSafe wordt MagDart genoemd. We verwachten de technologie te zien naast de Realme Flash die op 3 augustus wordt onthuld. Realme stelt dat zijn MagDart-technologie sneller kan zijn dan enkele bedrade oplossingen.

Aangezien Realme als dochteronderneming van Oppo is gestart, is het logisch dat ze mogelijk enkele technologieën met elkaar delen. Het is dus interessant om te zien of de draadloze oplaadtechnologie waar het aan werkt erg lijkt op Realme's MagDart.