Releasedatum Windows 10 Mei 2020 update per ongeluk gelekt

De Windows 10 Mei 2020 update verschijnt ergens tussen 26 en 28 mei, zo valt te lezen op een pagina van Microsoft zelf.

Door Windows Latest is dit foutje van Microsoft opgemerkt. De informatie is te lezen in het Driver Shiproom Schedule. Ervan uitgaande dat de update gewoon volgens verwachting af wordt gemaakt, kun je de mei 2020 update ergens tussen een van deze drie dagen verwachten.

Dit sluit aan bij wat we al gehoord hebben van de geruchtenmolen. Mary Jo Foley van ZDNet vertelde eerder al dat haar bronnen geloofden dat de Mei 2020 Update was teruggeschoven naar 28 mei.

Volgens die eerdere speculaties was het de oorspronkelijke bedoeling van Microsoft om de volgende grote upgrade voor Windows 10 op 12 mei uit te brengen, maar dit werd vertraagd, mogelijk door de ontdekking van een zero-day exploit die gepatcht moest worden.

Een fix voor alles

We hebben ook gespot dat de Mei 2020 update een nieuwe 'final build' kent voor testers in de Release Preview-sectie. Dat terwijl de softwaregigant voorheen had gemeld dat de build hiervoor de laatste zou zijn. Het ziet ernaar uit dat er nog één extra fix nodig was, en deze was groot genoeg om een andere build te moeten maken.

De Mei 2020 update komt met tweaks voor de zoekfunctie van Windows om je pc sneller te laten draaien. Ook worden er grote veranderingen verwacht voor Cortana, met de digitale assistent die om wordt getoverd tot een aparte applicatie. Dit moet leiden tot een meer levensecht gesprek.

Andere updates zijn: een Cloud Download feature om het resetten van Windows 10 naar de fabrieksinstellingen een stuk makkelijker te maken, evenals aanpassingen aan de virtuele desktops, verbeterde video playback en meer.