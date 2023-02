Sony WF-1000XM5 oordopjes komen met verbeterde Bluetooth

Nieuws over de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes is schaars, maar dat verandert nu ze zijn gespot in een officiële Amerikaanse database. Sony-fansite TheWalkmanBlog (opens in new tab) heeft in een FCC-aanvraag iets gespot dat lijkt op de Sony WF-1000XM5 oordopjes. Het bericht verschijnt met enkele belangrijke kenmerken van de opvolger van de Sony WF-1000XM4 draadloze oordopjes.

Hoewel de FCC documenten zoveel mogelijk geheim houden (inclusief de naam), bevestigt de aanvraag dat het nieuwe model zal beschikken over Bluetooth versie 5.3, wat betekent dat ondersteuning voor Bluetooth LE Audio mogelijk is. De nadruk ligt hier op mogelijk, aangezien Sony ervoor kan kiezen om alleen zijn eigen LDAC Hi-Res audio te gebruiken.

Tussen de regels door suggereert het dossier dat het nieuwe model sterk zal lijken op de Sony WF-1000XM4, aangezien ook deze oordopjes touch bediening zullen hebben. Verder bevestigt de aanvraag dat de nieuwe WF-1000XM5 oordopjes hetzelfde 3,85V voltage van hun voorgangers zullen behouden.

Vorig jaar verscheen de Sony WH-1000XM5 hoofdtelefoon begin februari op FCC verscheen en werd hij in mei van dat jaar officieel gelanceerd. Als de timing voor de WF-1000XM5 oordopjes gelijk loopt, dan zijn ze nog maar enkele maanden van ons verwijderd.

De Sony WF-1000XM4 (Image credit: TechRadar)

Wat we willen zien van de Sony WF-1000XM5 oordopjes

De Sony WF-1000XM4 staan nog steeds bovenaan onze lijst van de beste draadloze oordopjes, dus het is niet zo dat Sony achterloopt op de concurrentie. Met stevige concurrentie van Bose QuietComfort Earbuds II en AirPods Pro 2, is er zeker ruimte voor verbetering.

De bevestiging van Bluetooth versie 5.3 is een grote stap in de goede richting voor de WF-1000XM5, vooral als dit betekent dat we de betere geluidskwaliteit en het lagere stroomverbruik van de Bluetooth LE Audio krijgen. Dat is helaas het enige dat de FCC-aanvraag ons bijbrengt.

Er wordt tot slot geen melding gemaakt van ondersteuning voor de nieuwe Android Spatial Audio die Google in inbouwt, noch een indicatie van betere noise-cancelling die de prestaties van de WF-1000XM5 naar het niveau van Bose en Apple kan tillen. De grootste verbetering zal waarschijnlijk de batterijduur zijn. Ter info: de WF-1000XM4 oordopjes zijn leeg na ongeveer acht uur muziek luisteren.