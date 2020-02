Samsung Galaxy Tab S6 Lite leak toont design

Vrij recentelijk zagen we dat de Samsung Galaxy Tab S6 Lite vermeld werd in een officiële database. Daardoor wisten we al af van het bestaan, maar in de nieuwste leak maken we meteen kennis met het design van de tablet.

Via Android Headlines hebben we nu een beter beeld van wat we mogen verwachten van de Lite-versie van de Tab S6. In de render zien we de voorzijde van het apparaat. Er zijn zwarte randen rondom het scherm te ontdekken, met daarin onder meer een frontcamera. Het belangrijkste van allemaal echter: er is een S Pen stylus te zien.

Helemaal onverwacht is de toevoeging van de stylus niet; de Samsung Galaxy Tab S6 kwam immers ook met een stylus.

Daarentegen verscheen de Tab S5e zonder stylus, en dat is toch ook een degelijke midranger op papier. We zien de S6 Lite eerder als opvolger van de S5e, waardoor we positief verrast zijn.

Exclusive Look At The Samsung Galaxy Tab S6 Lite https://t.co/QZWu7EvAuQFebruary 27, 2020

Het hebben van een stylus kan ook hét verkoopargument worden van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Buiten dat, is zijn aantrekkelijke prijs natuurlijk belangrijk.

De S Pen ziet er op het eerste gezicht vrij vergelijkbaar uit met degene waarover de Tab S6 beschikt. De stylus van de Tab S6 maakt gebruik van een magnetisch slotje voor de stylus aan de achterzijde van het mapje. Daar kun je hem zowel aan vastpinnen als laten opladen.

Het is momenteel nog niet duidelijk of dezelfde functionaliteiten beschikbaar zijn bij de Tab S6 Lite. Wellicht wordt er gesneden in het aantal features, om zo de prijs te drukken.

Gelukkig weten we ondertussen meer over de specificaties van het apparaat. Onder de motorkap verwachten we een midrange Exynos 9611 chipset, 4GB RAM, Android 10, en 64GB of 128GB aan intern opslaggeheugen. Het exacte geheugen verschilt per regio.

Gezien het feit dat er nu al een (pers)render gelekt is van de Tab S6 Lite, verwachten we niet dat een release lang op zich laat wachten. Mocht er meer nieuws naar buiten komen, dan lees je het hier.