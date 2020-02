Samsung werkt aan goedkopere Galaxy Tab S6 Lite

De Samsung Galaxy Tab S6 is de beste Android-tablet die er is en komt het dichtst in de buurt van een iPad Pro-concurrent. Zijn prijs komt eveneens in de buurt bij die van de iPad Pro. Het ziet er echter naar uit dat er binnenkort een goedkopere versie van de tablet komt, onder de noemer Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Die naam zagen we zonet terug in een officiële Bluetooth-certificatielijst, gespot door MySmartPrice. Dit bevestigt min of meer dat Samsung werkt aan een goedkopere versie van de tablet.

De lijst vertelt ons niet veel anders, behalve dat de tablet zal komen met Bluetooth 5.0. We zien daarnaast wel het modelnummer SM-P615, dat eerder is gezien op een benchmarklijst. Die lijst vermeldde de naam van de tablet niet, maar nu we het modelnummer én de naam uit de Bluetooth-lijst hebben, kunnen we de twee items met elkaar verbinden.

Dit zijn de beste tablets van 2020

van 2020 Hier vind je de beste goedkope tablets

Lagere specs

Als de benchmarks juist zijn, zal de Galaxy Tab S6 Lite een Exynos 9611 chipset hebben, 4GB RAM en Android 10 hebben. Die specs zien we eveneens terug bij de nieuwe Samsung Galaxy A51.

Terwijl dat een nieuwere versie van Android is dan de Samsung Galaxy Tab S6, zijn de andere specs een downgrade. De Tab S6 Lite komt hiermee in de middenklasse terecht.

Maar dat is ook wat we zouden verwachten van een tablet met 'Lite' in zijn naam. Het betekent bovendien dat de tablet goedkoper zal zijn dan zijn grote broer.

Hoeveel hij precies zal kosten weten we niet, en ook de andere belangrijke specificaties, zoals de grootte en de resolutie van het scherm, zijn nog een vraagteken. Maar nu de Samsung Galaxy Tab S6 Lite meerdere malen verschenen is, ook in een officiële database, zal het waarschijnlijk niet lang meer duren voordat hij gelanceerd wordt.

Via Phone Arena