PS5 DualSense is volgens Xbox-baas Phil Spencer inspiratie voor de Xbox-controller

Phil Spencer, het hoofd van Xbox, stelt dat de Xbox-controller in de toekomst een upgrade zal ontvangen. Hierbij zou het bedrijf inspiratie halen uit de PS5 DualSense van Sony.

Spencer benoemt randapparatuur en de komst van een geüpdatete controller voor de Xbox Series X en Series S als mogelijkheid in de laatste aflevering van Kinda Funny Gamescast (via VGC). Spencer zegt dat het team "zeker denkt aan verschillende apparaten die games kunnen verrijken".

“We moeten waarschijnlijk wat werk aan de controller verrichten", zei Spencer. Hij vervolgt: “Ik denk dat Sony goed werk heeft geleverd met zijn controller. We kijken daar een beetje naar en overwegen of er dingen zijn die we moeten gaan doen."

Adaptieve triggers en haptische feedback

De nieuwste Xbox-controller is een verbetering ten opzichte van de voorganger. Het gaat om subtiele, maar belangrijke veranderingen. De DualSense van Sony's PS5 heeft echter een grotere verandering ondergaan. Zo beschikt deze controller over nieuwe functies als adaptieve triggers en haptische feedback.

In januari van dit jaar vroeg Microsoft al aan Xbox-gebruikers of ze wensten dat de "functies van PlayStation-controllers" ook naar de Xbox-controller zouden komen. Dat wijst erop dat Xbox al langer overweegt om dergelijke functies naar zijn eigen controllers te brengen.

Het is echter niet voor het eerst dat Phil Spencer lof uitspreekt over de DualSense. Kort na de lancering van de nieuwe consoles in november van vorig jaar zei Spencer tegen The Verge: "Ik juich toe wat ze met de controller hebben gedaan. Ik denk dat we in de industrie allemaal moeten leren van elkaar en van de innovatie die we allemaal doorzetten, of het nu gaat om de distributie van een bedrijfsmodel zoals Game Pass of controllertechnologie".

Het is nog niet duidelijk welke wijzigingen mogelijk naar de Xbox-controller zullen komen, laat staan op welke termijn dit zal gebeuren. Houd TechRadar dus zeker in de gaten voor meer nieuws over gaming.