OnePlus Buds officieel bevestigd, release binnenkort

De OnePlus Buds zijn de nieuwe en langverwachte volledig draadloze oortjes van de Chinese fabrikant. Er is nu eindelijk duidelijkheid over de lanceerdatum; op 21 juli worden de Buds officieel uit de doeken gedaan.

OnePlus maakte de aankondiging bekend vlak na het plaatsen van enkele teasers van hun vorige draadloze oordoppen. Velen speculeerden dan ook dat er nieuwe oortjes aan zouden komen, en dat blijkt nu een feit te zijn.

In een persbericht meldt OnePlus dat de OnePlus Buds 'alle draden elimineert voor een écht vrij aanvoelende geluidservaring'. De dopjes verschijnen drie jaar na de eerste set bluetooth oortjes van de fabrikant, namelijk de OnePlus Bullets Wireless.

Gezien de groei van de markt voor volledig draadloze oortjes en de wil van OnePlus om bluetooth-ondersteuning te implementeren in haar producten - zelfs OnePlus TV (exclusief voor China en India momenteel) heeft het - is het geen verrassing om te zien dat de smartphonefabrikant nu met de Buds op de markt wil komen. Afbeeldingen of prijsdetails ontbreken vooralsnog. We hebben wel al een schets voorbij zien komen op Twitter.

Ook interessant is de timing van de onthulling door OnePlus.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBudsJuly 13, 2020

Lancering samen met OnePlus Nord

We hebben de afgelopen weken veel gehoord over de OnePlus Nord, de nieuwe 'betaalbare' smartphone van de Chinese fabrikant. Op 21 juli wordt het toestel uit de doeken gedaan via een AR-evenement die je via je telefoon kunt bekijken. Je kunt de OnePlus Nord AR-applicatie voor iOS en Android nu al downloaden via de betreffende app-winkels. De lancering volgt de 21e op 16:00 Nederlandse tijd.

OnePlus is niet onbekend met het combineren van diverse producten bij het lanceren van een smartphone. Gezien de relatief lage prijs van de OnePlus Nord verwachten we niet dat de oortjes van OnePlus heel duur zullen zijn, in ieder geval niet zo duur als de AirPods Pro van Apple.