Nvidia RTX 4060 Ti en 4060 zijn officieel aangekondigd

De Nvidia GeForce RTX 4060 Ti en RTX 4060 zijn inmiddels eindelijk officieel onthuld, Veel gamers zullen daar blij mee zijn, maar er zijn ook bepaalde aspecten van deze onthulling waar niet iedereen vrolijk van zal worden.

Nvidia is van plan om twee verschillende versies van de RTX 4060 Ti uit te brengen. Eén van deze versies krijgt 8GB aan VRAM en zal vanaf 24 mei 2023 in de verkoop gaan en een tweede versie krijgt 16GB aan VRAM en zal ergens in juli verschijnen. De 8GB-variant krijgt overigens een Founders Edition, die vanaf 449 euro beschikbaar zal zijn. De 16GB-variant zal alleen door andere fabrikanten worden gemaakt en heeft een adviesprijs van 559 euro gekregen van Nvidia.

De RTX 4060 Ti met 8GB is net iets duurder dan de Nvidia RTX 3060 Ti was toen deze werd gelanceerd, maar het verschil is niet heel groot. De grafische kaart is dus niet zo enorm in prijs gestegen als je het vergelijkt met de RTX 4090, RTX 4080 en RTX 4070. Wel zou de splitsing in twee varianten (een 8GB-model en een duurder 16GB-model) bij sommige mensen slecht kunnen vallen.

We hebben verder gehoord dat er een uitgebreide L2-cache aanwezig zal zijn op de RTX 4060 Ti. Deze zal 32MB bedragen ten opzichte van de 4MB op de RTX 3060 Ti. Nvidia heeft ook verwachte prestaties gedeeld. De 4060 Ti met 8GB krijgt daarnaast een TGP van 160W en bij de 16GB-variant zal dat 165W zijn.

Volgens Nvidia zou je een verbetering van ongeveer 70 procent moeten zien tussen de RTX 4060 Ti en de RTX 3060 Ti, in games waar 'Frame Generation' aanstaat. Dat klopt ook wel ongeveer met de verschillen die we bij de andere grafische kaarten (van Nvidia) van deze generatie hebben gezien.

Nvidia stelt ook dat de RTX 4060 Ti ongeveer 160 procent betere prestaties levert dan de RTX 2060 Super, wanneer 'Frame Generation' aanstaat weer aanstaat. Het verschil is echter maar 60 procent (in het voordeel van de 4060 Ti) wanneer 'Frame Generation' niet is geactiveerd. Wat misschien nog teleurstellender is voor sommigen, is het feit het verschil in prestaties met de RTX 3060 Ti bij titels zonder 'Frame Generation' naar verwachting maar zo'n 15 procent zal bedragen. Dat geldt dan voor de 8GB én de 16GB-versies van de kaart. Dat levert dus maar een heel klein voordeel op vergeleken met de 3060 Ti.

Er zijn momenteel maar ongeveer 50 games met ondersteuning voor Nvidia's DLSS 3 (opens in new tab) en hoewel Nvidia zegt dat er binnenkort een plug-in voor DLSS 3 naar Unreal Engine 5 komt, is het duidelijk dat het bedrijf vooral leunt op de waarde die DLSS 3 zal toevoegen aan deze grafische kaart. Dat zal misschien niet genoeg zijn voor sommige gamers, zeker omdat je de boost van DLSS 3 bij elke nieuwe RTX-GPU krijgt.

Dit is overigens dus allemaal gebaseerd op de cijfers die Nvidia zelf heeft aangeleverd, dus we moeten ook nog maar even wachten tot we de kaart zelf in handen krijgen, voordat we je kunnen vertellen hoe de grafische kaart presteert in de echte wereld.

De Nvidia RTX 4060 is misschien de betere keuze

De Nvidia RTX 4060 zal samen met de 4060 Ti (16GB) verschijnen in juli. Deze GPU heeft een adviesprijs van 329 euro en zal ook alleen door externe fabrikanten worden geproduceerd. Hier zal dus geen Founders Edition voor worden gelanceerd.

We zijn in ieder geval erg blij met het feit dat de RTX 4060 dezelfde adviesprijs heeft gekregen als de RTX 3060, maar aangezien er geen Founders Edition van deze grafische kaart zal verschijnen, zijn echte prijzen wel afhankelijk van de externe fabrikanten die de GPU ook echt gaan maken.

We hebben ook meegekregen dat de RTX 4060 een hogere L2-cache heeft dan de RTX 3060 (24MB in plaats van 3MB). De 8GB aan VRAM is echter wel een beetje teleurstellend, aangezien sommige RTX 3060-varianten 12GB aan VRAM hadden (en anderen overigens wel 8GB).

Met de uitgebreide cache zou de RTX 4060 een snellere effectieve data-overdrachtssnelheid hebben dan de RTX 3060, maar hoeveel sneller dat in de praktijk zal zijn, valt nog te bezien. Qua prestatievermogen kan je ongeveer 20 procent betere prestaties verwachten van de RTX 4060 dan van de RTX 3060 bij 1080p, hoewel Nvidia niet duidelijk heeft gemaakt of het dan om de 12GB- of 8GB-variant van de RTX 3060 gaat.

Wat ook opvalt, is dat de RTX 4060 een TGP van maar 115W zal hebben en dat is een stuk lager dan de TGP van 170W op de RTX 3060.

Het zou zomaar kunnen dat de RTX 4060 uiteindelijk een betere prijs-kwaliteitverhouding zal leveren vergeleken met de RTX 4060 Ti, in ieder geval voor 1080p-gamers. AMD zit overigens ook nog op de hielen van Nvidia, dus het ziet ernaar uit dat de komende twee maanden belangrijk worden voor die 1080p-gamers.