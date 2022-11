MacBook Pro in 2022 lijkt onwaarschijnlijk door mogelijk uitgestelde lancering

Apple heeft een aantal nieuwe Macs op de planning staan, maar we zien deze apparaten waarschijnlijk niet meer dit jaar verschijnen. De nieuwe Macs verschijnen volgens geruchten pas vanaf begin 2023.

Dit nieuws deelde de bekende leaker Mark Gurman via zijn nieuwsbrief op Bloomberg (opens in new tab). Gurman gelooft dat dat de nieuwe Macs, die binnenkort zouden uitkomen, pas in het eerste kwartaal van 2023 gaan arriveren. Daarbij horen de 14- en 16-inch Macbook Pro modellen met de M2 Pro en M2 Max chips. Dit is natuurlijk op het moment nog steeds een gerucht.

Volgens Gurman verschijnen deze nieuwe apparaten samen met de nieuwe softwareversie macOS Ventura 13.3 (en iOS 16.3). De verwachting is dat deze nieuwe software uitkomt in februari of maart van 2023. Als het inderdaad samen met de nieuwe Macs wordt gelanceerd, dan lijkt februari onwaarschijnlijk. Apple wacht namelijk meestal tot de lente voor nieuwe releases, dus je kunt waarschijnlijk het beste maart 2023 aanhouden voor de nieuwe MacBook Pros en eventuele andere nieuwe releases.

Rond maart krijgen we misschien ook bevestiging voor een nieuwe reeks Mac Minis met M2 en M2 Pro chips. Volgens geruchten is Apple deze Minis al aan het testen.

Gurman gaat ervan uit dat de M2 Max wordt uitgebracht met een 12-core CPU vergeleken met de 10 cores van de M1 Max. Ook zou de geïntegreerde GPU van 32 cores naar 38 cores gaan.

Conclusie: Duidelijke hints naar een uitgestelde lancering voor de MacBook

De Mac-geruchten zijn echter wel een beetje wispelturig. Twee weken geleden zei Gurman namelijk nog dat hij dacht dat de M2 Pro en M2 Max Macbook Pros waarschijnlijk in november zouden uitkomen. Gurman zei wel toen hij voor het eerst naar voren kwam met deze geruchten dat hij de lancering verwachtte tussen eind 2022 en begin 2023. Maart telt ook nog net als begin 2023, dus hij zat er niet per se helemaal naast.

Hoewel Apple blijkbaar plannen had om de Macbook Pro modellen voor het einde van 2022 uit te brengen, stelt de nieuwsbrief van Gurman dat dit niet meer gaat gebeuren.

Apple's CEO Tim Cook zei eerder ook al dat Apple met de huidige lijn producten klaar is voor de feestdagen. Dat impliceert dus ook dat er geen nieuwe apparaten meer worden toegevoegd dit jaar. Apple verwacht volgens CFO Luca Maestri ook minder groei in de winst in de periode van de feestdagen en dat is bij de Macs ook te merken door het gebrek aan een nieuwe MacBook in tegenstelling tot vorig jaar.

Er lijken verder geen veranderingen te zijn aangekondigd over wat we kunnen verwachten van de nieuwe 14- en 16-inch M2 MacBook Pros. De verandering van M1 naar M2 chips lijkt volgens eerdere geruchten ook het grootste verschil te zijn in vergelijking met de vorige generatie. Verder zijn er waarschijnlijk geen hele grote verschillen.

Van de Mac Mini wordt verwacht dat er een instapmodel komt met een M2 chip en daarnaast een model met een M2 Pro chip. Deze laatste wordt dan geplaatst tussen het instapmodel en de bestaande Mac Studio als de duurdere optie. Zo biedt Apple de kopers dus drie opties met verschillende prijsklassen om uit te kiezen.