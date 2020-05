Komt levensreddende Apple Watch feature naar Fitbit?

De Apple Watch-serie is al een tijdje verrijkt met de feature, maar Fitbit zou ook zomaar eens kunnen beginnen met het herkennen van hartritmestoornissen bij gebruikers van haar wearables.

Het bedrijf heeft de Fitbit Heart Study gelanceerd, een studie die zich richt op de vraag of de hartslagdetectie op haar producten atriumfibrilleren kan opsporen, wat een specifiek type hartritmestoornis is. Lees meer over deze aandoening en de bijbehorende proef op deze pagina.

De proefperiode is momenteel beschikbaar voor elke inwoner van de Verenigde Staten van 22 jaar of ouder die in het bezit is van een van de volgende producten.

Als je ervoor kiest om deel te nemen, zal Fitbit je op de hoogte brengen als het een onregelmatigheid in je hartritme detecteert die zou kunnen wijzen op atriumfibrilleren. Na het versturen van de melding word je met een arts doorverbonden (indien gewenst) voor een consultatie zonder kosten om de volgende stappen te bespreken.

Het bedrijf verzekert ook dat de gegevens vertrouwelijk zijn en strikt voor onderzoeksdoeleinden.

Google volgt Apple

Zoals reeds vermeld, is de Apple Watch al een tijdje uitgerust met deze feature. Ook deze test begon met een vergelijkbaar onderzoek (Apple Heart Study) in november 2017. Alle Apple Watch-apparaten werden achteraf voorzien van deze feature, nadat de test positief was.

Nu Google's moederbedrijf Alphabet in november 2019 al aangaf dat het Fitbit gaat kopen, is het niet vreemd dat de studie binnenkort plaatsvindt.

Mocht de feature uitgerold worden naar alle compatibele Fitbits, dan geeft dit het merk een betere kans om te kunnen concurreren met Apple Watches. We gaan er de komende maanden achter komen of de test een succes wordt.