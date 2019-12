Fitbit Ionic (review)

De eerste smartwatch van Fitbit is een fitnesshorloge in hart en nieren. Als je op zoek bent naar iets draagbaars voor om je pols om te gebruiken tijdens het trainen, dan past de Fitbit Ionic bij jou. Verwacht alleen niet een vergelijkbare ervaring met andere smartwatches.

Fitbit is synoniem geworden voor fitness trackers, maar met de Ionic heeft het bedrijf besloten om uit te breiden naar een hele nieuwe markt. De geruchten gingen al langer over de Fitbit Ionic; de eerste smartwatch van het bedrijf.

Het combineert zijn fitnesskennis met de slimme technologieën van een aantal bedrijven die ze hebben gekocht, zoals Pebble, dat Fitbit in 2016 overnam, en brengt dit allemaal samen in een nieuwe wearable die ze toevoegen aan de reeks.

Het biedt vergelijkbare functies van dure alternatieven zoals de Apple Watch reeks en Wear OS horloges, de Fitbit Ionic dingt serieus mee als de smartwatch die je kiest om te dragen als je buiten gaat hardlopen of de sportschool in duikt.

Echter, er is nu toegevoegde competitie in de vorm van de Apple Watch 5, die wordt geleverd met LTE en zijn beste fitness tracking tot nu toe, en niet te vergeten de inval van Garmin in de fitness smartwatch met producten als Forerunner 645.

Sinds de lancering van de Ionic, zagen we ook dat Fitbit drie kleinere modellen en meer betaalbare smartwatches introduceerde genaamd de Fitbit Versa, Fitbit Versa Lite en de Fitbit Versa 2. Als je van plan was om een smartwatch te kopen van Fitbit, bekijk deze drie dan eens aangezien ze allemaal goedkoper zijn, een slanker ontwerp hebben en beschikken over veel van dezelfde functies als de Ionic.

Plus Fitbit CEO James Park heeft ook bevestigd dat het bedrijf plannen heeft om een Fitbit Ionic 2 te produceren in de toekomst, maar er is nog geen duidelijk bericht van wanneer we die kunnen verwachten.

We gaan ons nu focussen op de Fitbit Ionic, dus lees hieronder verder voor onze volledige review van de allereerste smartwatch van het bedrijf.

Fitbit Ionic prijs en lanceringsdatum

The Fitbit Ionic kost nu 269,95 euro

Het is een prijzige optie voor een fitness watch

Nu overal ter wereld verkrijgbaar, net als de Fitbit Versa 2

De Fitbit Ionic werd gelanceerd als de meest prijzige wearable ooit van Fitbit. Voor 299,95 dollar kostte hij meer dan het Fitbit Surge hardloophorloge tijdens diens lancering, maar hij kost wel wat minder dan producten als de Apple Watch 5 of de Samsung Galaxy Watch Active 2.

Sinds de lancering van de goedkopere Fitbit Versa en de Fitbit Versa 2, zien we de prijs dalen. De goedkope prijs maakt hem aantrekkelijk om hem aan te schaffen als je volgende hardloophorloge, maar hij is nog steeds niet zo goedkoop als andere capabele Fitbit producten.

Design en display

Gemaakt van aluminium en lichter dan de meeste smartwatches

Je kunt kiezen uit plastic of leren bandjes die je gemakkelijk kunt wisselen

De Fitbit Ionic heeft een comfortabele pasvorm en vergeleken met een hoop moderne smartwatches is hij bijzonder licht, zo licht dat je meteen merkt hoe dat voelt om je pols. Dit maakt het ook prettiger om de watch te dragen tijdens een training dan, laten we zeggen, de LG Watch Sport.

Het is eveneens een goede pasvorm voor dagelijks gebruik, hij draagt ook fijn tijdens het typen op het toetsenbord, wat het makkelijker maakt om hem de hele dag te dragen zodat je ook de meest accurate gegevens erop te zien krijgt.

Hij is waterbestendig, dus je kunt hem zelfs tijdens het douchen om houden of als je gaat zwemmen, meer hierover lees je in het stuk over fitness.

De behuizing van de watch is gemaakt van aluminium en beschikt over hele kleine antennebanden aan de zijkanten, hij is aantrekkelijk en met gemak de best uitziende Fitbit tot nu toe. Dat gezegd hebbende, vinden we het ontwerp nogal controversieel, vrienden en familie vonden hem of helemaal geweldig of helemaal niks.

Al vind jij de look van de Fitbit Ionic dus wel mooi, dan kunnen anderen hier duidelijk anders over denken. Hou hier dus rekening mee als je veel waarde hecht aan de mening van anderen.

Er is een fysieke knop aan de linkerkant en aan de rechterkant zijn er twee geplaatst die zitten ongeveer op gelijke hoogte als bij de Fitbit Blaze. Deze bieden je de mogelijkheid om door de UI van de watch te navigeren.

De knoppen zitten ook iets hoger, Fitbit denkt waarschijnlijk dat dit je helpt om ze gemakkelijker te vinden als je aan het rennen bent.

Onze ervaring is dat de knoppen eenvoudig te bedienen zijn, het maakt de UI simpel, plus het is een touchscreen dus je kunt door te swipen langs alle apps gaan.

Er zijn leren en plastic bandjes verkrijgbaar met veilige sluitingen, zodat de Ionic niet van je pols afglijdt als je gaat hardlopen.

We hebben beide gebruikt en de plastic optie is prettig als je aan het zweten bent, bijvoorbeeld in de sportschool, maar de leren band ziet er een stuk mooier uit, dus je wilt beide misschien wel aanschaffen als je de watch gebruikt tijdens het trainen of tijdens een avondje uit.

Het display op de Ionic is een kleurenscherm dat rechthoekig is, in tegenstelling tot de meer vierkante Apple Watch of de meeste Android-horloges, maar het herinnert ons wel aan het scherm van de Blaze. Hoewel deze een stuk groter is door de dunnere randen.

Dat gezegd hebbende, de bezels op de Fitbit Ionic zijn relatief dik. Het is een van onze kritiekpunten op het ontwerp, en we denken dat er een hoop verspilde ruimte onder- en bovenaan het scherm zit. Fitbit zou in plaats daarvan een veel groter en bruikbaarder display kunnen toevoegen.

Ook het logo van Fitbit is irritant geplaatst, net onder het scherm, en dat neemt aardig wat ruimte in beslag op de wearable.

De resolutie van het LCD scherm is 384 x 250, en we vinden het met name fijn dat hij zo helder is, hij bereikt 1000 nits, wat ongeveer hetzelfde is als de Apple Watch 2. Dat betekent dat je het scherm goed kan bekijken in fel zonlicht als je een rondje gaat hardlopen buiten.

We vinden het touchscreen soms wel wat traag reageren, en we moesten vaak onze pols heftig bewegen om de raise-to-wake functie in te schakelen. Dat is met name irritant als je aan het trainen bent en je even snel je statistieken wil bekijken.

Beeld: TechRadar