Dit is een uitgedunde versie van de Fitbit Versa, wat nog steeds alles kan bieden wat je nodig hebt in een fitness watch. Je hebt geen toegang tot muziek of Fitbit Pay, maar als de prijs belangrijker voor je is dan kan dit een goede keuze zijn voor je volgende watch. Het komt allemaal neer op hoeveel je voor de Versa Lite kan krijgen vergeleken met de originele Versa watch.

Wil je een smartwatch, maar wil je er niet veel voor betalen? Dan zijn er een hoop goedkope smartwatch opties op de markt, maar de meeste van de Fitbit opties tot dusver, dat zijn dus de Fitbit Versa en Fitbit Ionic, beginnen wel vrij prijzig, en dat wilde het bedrijf veranderen met zijn Fitbit Versa Lite.

De Fitbit Versa Lite is een nieuwe versie van de bestverkochte Fitbit Versa uit 2018, maar komt met wat minder functies om er zeker van te zijn dat de prijs laag blijft. In termen van de gehele Versa reeks, beschikt de Fitbit Versa 2 over meer functies, maar hij kost ook meer, dus mensen die een budget apparaat willen zullen de Versa Lite nog steeds de voorkeur geven.

Al is het nog steeds niet de goedkoopste smartwatch die er is, maar hij is significant minder dan de originele verkoopprijs van de Versa en hij kost een stuk minder dan de Ionic. En dat maakt het een topkeuze voor je eerste smartwatch. Plus, het is misschien ook een goeie manier om te starten in de wereld van wearables en te beginnen met het volgen van je trainingen.

Fitbit Versa Lite lanceringsdatum en prijs

Na de aankondiging in maart 2019, kun je de Fitbit Versa Lite nu overal kopen. Je vindt hem vaak naast de originele Fitbit Versa, dus dan wil je er zeker van zijn dat je naar de juiste versie kijkt.

Maanden voor de release hebben we ook bij de Versa Lite een aantal prijsverlagingen gezien, dus het behoudt zijn plek als het budget Versa horloge, met de originele Versa die wat prijziger is dan de Versa 2. Het meest luxueuze model van het trio.

Design en display

Als je de Fitbit Versa gebruikte, dan ken je het design. De Lite editie is de meest lichtgewichte smartwatch tot nu toe, hoewel we op dit moment niet weten hoeveel het toestel exact weegt.

In onze testweek vonden we het horloge comfortabel en dat is met name fijn als je kleinere polsen hebt. Hij past zeker beter dan de Fitbit Ionic.

Dit horloge is waterbestendig tot 50 meter, maar het is niet specifiek ontworpen voor het zwembad aangezien er geen zwemtracking op zit. De duurzaamheid in het water is meer voor als je gaat rennen in de regen of per ongeluk je pols onderdompelt in het water.

Er is een touchscreen aan de voorkant, en het is een kleurendisplay met een resolutie van 300 x 300 (dat is hetzelfde als wat de Fitbit Versa heeft). Tijdens het testen leek het duidelijk en scherp, maar Fitbit's scherm technologie is nooit zo levendig geweest als de Apple Watch 4 of sommige Wear OS apparaten.

Er zitten dikke randen rondom het display, maar als je een zwarte wijzerplaat gebruikt is het niet moeilijk om deze te zien. Het Fitbit logo is ook te zien op de onderkant van de bezel.

Het scherm is niet zo gevoelig als dat van de Samsung Galaxy Watch of Apple Watch 4, maar het werkt goed genoeg om te navigeren en de meerdere apps en functies van de Versa Lite te gebruiken.

In de linkerhoek van de watch vind je de enige knop die je zult gebruiken op een Fitbit Versa Lite Edition, die het horloge activeert zodat je makkelijk door de menu's heen gaat.

De watch is verkrijgbaar in wit, lila, moerbei en marine blauwe kleuren. Doe het in een van de laatste twee en de wijzerplaat zal dezelfde kleur hebben (liever dan zilver), wat een interessant effect biedt dat we op eerdere Fitbit producten niet hebben gezien.

Wij hebben de blauwe optie gebruikt, en het is een gewaagde kleurkeuze. Je horloge wordt geleverd met een siliconen band in de verpakking, maar er is een selectie van andere bandjes die je ernaast kunt kopen als je af en toe wilt afwisselen.

Beeld: TechRadar