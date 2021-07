'iPhone 14-reeks krijgt 120Hz schermen'

Er doen allerlei geruchten de ronde dat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max bij hun lancering later dit jaar met 120Hz LTPO OLED schermen komen. Volgens een nieuw bericht verschijnen er gelijkaardige schermen op de twee andere modellen in 2022.

Dit bericht is afkomstig van de Koreaanse nieuwssite The Elec. Zij stellen dat LG Display zich opwarmt voor de productie van schermen voor de Apple smartphones van 2022. Dat zou dus wel eens de iPhone 14-reeks kunnen zijn. Dit suggereert dat Apple de schermen met een hogere beeldverversing wel eens naar de standaard iPhone en iPhone Mini kan brengen.

We verwachten dat we in september de iPhone 13-reeks te zien krijgen, met onder meer een iPhone 13 en iPhone 13 Mini. Het lijkt voorlopig niet dat deze twee toestellen met 120Hz LTPO-displays komen. Volgens de berichten blijven zij bij de 60Hz OLED-schermen, net als de iPhone 12.

Als deze berichten kloppen, dan wordt de iPhone 14-reeks de eerste waarbij alle smartphones van Apple schermen krijgen met een beeldverversing van 120Hz.

LG Display zou naar verluidt in gesprek zijn met een fabrikant genaamd Avaco. Zij maken de onderdelen die nodig zijn voor LTPO-schermen. Samsung zou volgens de geruchten de schermen maken voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Men vermoedt echter dat ze niet voldoende capaciteit hebben om de schermen voor alle modellen uit de nieuwe reeksen te voorzien.

Een display met een beeldverversing van 120Hz zou een leuke upgrade zijn. Zij zorgen voor een vloeiender beeld dan een 60Hz display. Er zijn reeds meerdere Android smartphones die dit soort tech aanbieden, dus het zou gek zijn als Apple op dit vlak zo lang achterop blijft hinken.

Zoals steeds gaat het hier om meerdere assumpties, dus er is geen zekerheid dat Apple dit soort scherm-tech daadwerkelijk zal implementeren in zijn smartphones. Neem alles dus voorlopig met een korreltje zout.

Apple kan tijdens de ontwikkeling nog altijd op zijn stappen terugkomen, of zien dat er niet voldoende voorraad is om dit soort schermen toe te voegen. De lancering van de iPhone 14, of wat de naam van het toestel ook moge zijn, zal nog even op zich laten wachten. We zullen het dus waarschijnlijk pas in 2022 met zekerheid kunnen zeggen.

Via GSMArena