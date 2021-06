'iPhone 13 Pro groothoeklens krijgt twee grote upgrades'

We verwachten geen gigantische aanpassingen aan de cameraspecificaties van de iPhone 13, maar het lijkt erop dat de Pro-modellen mogelijk een aantal aangename tweaks voor de groothoeklens krijgen.

Apple-analist Ming-Chi Kuo beweert dat de groothoeklenzen van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max over autofocus zullen beschikken (via 9to5Mac).

Hoewel je zou kunnen denken dat de groothoeklens van de iPhone 12-reeks over autofocus beschikt, gaat het in feite om fixed focus. Dat betekent dat je niet op een specifiek object kunt focussen. Dat is geen gigantisch probleem, aangezien de groothoeklens doorgaans gebruikt wordt bij het fotograferen van landschappen. De toevoeging van autofocus helpt bij groothoekfoto's die vanaf een kleinere afstand worden geschoten.

Extra elementen

Kuo beweert daarnaast dat de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max over een groothoeklens met zes elementen beschikt. De iPhone 12-reeks had vijf elementen. Deze upgrade zorgt voor een betere beeldkwaliteit.

Hoewel Kuo stelt dan enkel de Pro-modellen van de iPhone 13-reeks over deze upgrades beschikken, beweert de analist dat alle vier de iPhone 14-modellen deze verbeteringen krijgen. Als je de iPhone 13 Pro geen interessante upgrade vindt, kun je altijd wachten op het volgende iPhone-model in 2022.

Of de beweringen van Kuo kloppen, ondervinden we in september. Doorgaans onthult Apple in die maand haar nieuwste iPhone-reeks. Houd TechRadar in de gaten voor meer nieuws over de iPhone 13.