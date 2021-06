'iPhone 13 onthulling vindt plaats op 14 september 2021'

De iPhone 13 zal naar verwachting in september van dit jaar verschijnen, aangezien nieuwe toestellen van Apple doorgaans in die maand worden uitgebracht. Vorig jaar vond de iPhone 12-lancering plaats in oktober vanwege de coronapandemie. Er is nu ook een voorspelling gedaan voor de daadwerkelijke releasedatum dit jaar.

Volgens Barron’s stelt Wedbush-analist Dan Ives dat de iPhone 13-reeks waarschijnlijk in de derde week van september wordt aangekondigd. Aangezien Apple haar events doorgaans op een dinsdag houdt, zou dit betekenen dat de nieuwe iPhone 13-reeks op 14 september wordt onthuld.

Release op 24 september

Als we kijken naar voorgaande jaren verwachten we dat Apple de pre-orders opent op vrijdag 17 september en dat de release van de iPhone 13 een week later plaatsvindt, op 24 september.

Het is niet duidelijk waar Ives zijn informatie vandaan heeft, maar de analist heeft het vaker bij het rechte eind, waardoor we de informatie redelijk betrouwbaar inschatten.

Verder is er niets nieuws bekend over de iPhone 13. We weten dat er mogelijk een opslagmogelijkheid van 1TB is en dat alle vier de modellen een LiDAR-scanner krijgen. We hebben alle geruchten over de iPhone 13-reeks in een handig overzicht geplaatst.

Via Phone Arena