iPhone 13 en iPhone 13 Pro dummy units tonen ontwerp

Bij de productie van smartphones krijgen fabrikanten vaak te maken met het lekken van informatie. Dat is ook bij Apple het geval, dat zijn informatie steeds zo geheim mogelijk wil houden. We hebben nu al verscheidene leaks gezien van de iPhone 13-reeks, en daar blijven er bijkomen. Het nieuwste bericht toont ons het mogelijke ontwerp van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro.

Dit leak verschijnt in de vorm van foto's van dummy units. Dat zijn voorlopige versies van de toestellen zonder interne onderdelen die enkel dienen om het ontwerp van de smartphones weer te geven. Deze dummy's komen overeen met eerdere leaks en verschenen op het Chinese socialemediaplatform Weibo. Daar werden ze door leaker DuanRui opgemerkt en op Twitter geplaatst.

De afbeeldingen tonen een diagonaal geplaatste dual-lens camera op de iPhone 13. Op de iPhone 13 Pro zijn het drie lenzen. Er is tevens een verkleinde notch zichtbaar, wat in meerdere geruchten reeds werd opgeworpen. Ook is het camerablok van de iPhone 13 Pro iets meer aanwezig dan bij het standaardmodel.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Weibo) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Weibo)

Beide smartphones zijn hier in het wit zichtbaar. We gokken dat de iPhone 13 in het wit komt en dat de iPhone 13 Pro een zilveren tint krijgt, wat overeenkomt met de kleurenopties voor de iPhone 12-reeks. Het kan echter nog alle kanten uit.

We moeten de afbeeldingen van de dummy units met het gebruikelijke korreltje zout nemen. De kans is groot dat de dummy's gebaseerd zijn op leaks en geruchten, en niet op de uiteindelijke toestellen. Dit ontwerp is inmiddels al meerdere malen opgedoken, dus het zou wel ongeveer kunnen kloppen.

We verwachten dat de smartphones hun opwachting maken in september, dus we moeten nog even uitkijken naar de officiële bevestiging van Apple zelf. Zo werd 14 september al opgegooid als mogelijke lanceerdatum. Dat is gelukkig niet meer zo ver verwijderd. Voor meer informatie over de aankomende smartphone-reeks kan je steeds bij ons terecht.

Via MacRumors