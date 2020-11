Groot Samsung Galaxy S21 lek onthult belangrijke specificaties

Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe Samsung Galaxy S21-smartphones in januari volgend jaar uit de doeken worden gedaan. Een nieuwe vrachtlading aan gelekte info is recent gelekt en geeft ons een inkijkje in wat we kunnen verwachten.

Anonieme bronnen melden in een gesprek aan Android Police de nodige nieuwe info over de opvolger van de Samsung Galaxy S20-serie. Net als dit jaar mogen we rekenen op drie smartphones: de 6,2 inch Galaxy S21, de 6,7 inch Galaxy S21 Plus, en de 6,8 inch Galaxy S21 Ultra.

Alle drie de toestellen maken gebruik van een 120Hz display. Het Ultra-model heeft het meest geavanceerde scherm van het drietal; het display past automatisch de ververssnelheid aan op basis van waar je mee bezig bent. Deze slimme technologie heet LTPO en zorgt voor minder energieverbruik.

De Snapdragon 875 of Exynos 2100 processor zit onder de motorkap bij de te verschijnen Galaxy S21. Het is vrijwel zeker dat in de Benelux de Exynos 2100 aanwezig zal zijn. Het is nog niet bekend wat de opslagmogelijkheden gaan worden.

Camera's, batterijen en meer

De camera-opzet van de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus lijken naar verluidt erg op die van hun S20-voorgangers: een primaire 12MP-camera, een 64MP-telefotocamera, en een 12MP-groothoekcamera.

De Galaxy S21 Ultra pakt het iets anders aan. Hoewel er nog altijd dezelfde 12MP-groothoekcamera aanwezig moet zijn, zullen er ook een primaire 108MP-camera en twee 10MP-telefotosensoren inbegrepen zijn, waarvan er één 3x optische zoom en één 10x optische zoom aanbiedt. Het Ultra-model biedt verder S Pen-ondersteuning.

De Galaxy S21 komt naar verluidt met 4000mAh aan accucapaciteit en komt beschikbaar in de kleuren violet, roze, zilver en zwart. De Galaxy S21 Plus krijgt naar verluidt 4800mAh aan accucapaciteit en moet verkrijgbaar worden in de kleuren violet, zilver en zwart. De Galaxy S21 Ultra kent een accucapaciteit van 5000mAh en komt in twee kleuren op de markt: zwart en zilver.

De prijsstelling moet nog worden bevestigd, maar de bronnen die met Android Police spreken zeggen dat het "competitiever" zal zijn dan voorheen. Niet verrassend, aangezien de pandemie nog altijd niet bedwongen is en de nodige (negatieve) financiële gevolgen heeft voor zowel bedrijven als consumenten.