Samsung Galaxy S21 releasedatum mogelijk vervroegd om iPhone 12 te plagen

Een van de meest vreemde geruchten die we over de Samsung Galaxy S21 hebben gehoord is dat het toestel een maand eerder gelanceerd kan gaan worden dan verwacht - maar waarom? Wat kan Samsung bezielen om zijn nieuwe vlaggenschip zo vroeg na kerstmis uit te rollen? Nu, een nieuw gerucht ondersteunt het vorige en geeft ons een interessante mogelijkheid rond hun redenering.

Dit nieuws komt van de Zuid-Koreaanse nieuwssite Maeil Business, en is afkomstig van insiders binnen de industrie, die zeggen dat een datum in januari voor Samsung Unpacked (waar de S21 zou worden aangekondigd), met een releasedatum die een anderhalve maand vroeger is dan de lancering van de Galaxy S20 in 2020.

Dat is al over enkele maanden, dus het kan fout zijn: zelfs als Samsung die datum nu in gedachten heeft, dan kunnen bijkomende omstandigheden dit doen verplaatsen. Voorlopig ziet het er echter meer en meer naar uit dat we de Galaxy S21 in januari te zien krijgen.

Dus dat is al het eerste gerucht, maar hoe zit het met de reden? Volgens Maeil is het de schuld van de iPhone 12.

De strijd aangaan met de iPhone

Het bericht van Maeil Business zegt: "Het doel is om snel de eerste plaats te krijgen in de markt door de 'iPhone 12' van Apple te controleren'." Dit is allemaal vertaald door een online vertaler, dus het zou kunnen afwijken van de originele zin, maar de boodschap is duidelijk: Samsung denkt dat ze met een vervroegde release van de Galaxy S21 beter kunnen concurreren met de iPhone 12.

Samsung heeft het misschien bij het rechte eind; nu de lancering van de iPhone 12 werd uitgesteld in vergelijking met andere jaren, is de tijd tussen de release van de iPhone en Samsung Galaxy smartphones korter dan gebruikelijk, en iPhones verkopen vaak goed in de maanden na hun lancering. Misschien denkt Samsung dat het de verkoopcijfers van Apple kan ondermijnen door de Galaxy vroeger uit te rollen.

Dit gezegd hebbende, Galaxy smartphones en iPhones hebben over het algemeen een verschillend publiek, dus het is niet duidelijk of deze strategie efficiënt blijkt. Daarbovenop hebben mensen vaak minder geld na kerstmis en zijn ze minder geneigd om een superdure smartphone te kopen zo vroeg in het jaar.

Hoe dan ook zullen we moeten afwachten wat Samsung van plan is met de Galaxy S21-reeks, en of dit een goede strategie blijkt om verkopen van Apple af te snoepen naar het begin van 2021. Lekken en geruchten over de nieuwe smartphones van Samsung blijven binnenstromen, dus blijf zeker onze website in de gaten houden voor al het laatste nieuws.

Via Android Authority