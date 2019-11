Nieuwe Fossil Hybrid HR stopt hartslagmeter in klassiek ontwerp

Horlogefabrikant Fossil heeft zonet zijn reeks hybride horloges uitgebreid met de Fossil Hybrid HR. Op het eerste gezicht lijkt het een ordinair analoog horloge, maar onder de wijzerplaat gaat heel wat meer schuil.

Zoals alle hybrides heeft hij analoge wijzers, maar daaronder zit nog een always-on display. Daarop kan je allerlei informatie aflezen, waaronder het weer, je stappenaantal, de datum, inkomende oproepen en previews van berichten.

De grootste toevoeging hier is de hartslagmonitor. De Fossil Hybrid HR is hierdoor een betere hulp bij je workouts dan de vorige hybride horloges van Fossil.

(Image credit: Fossil)

Heel veel functies en heel veel batterij

De Fossil Hybrid HR kan heel wat gezondheids- en fitnessdata tracken, waaronder actieve minuten, verbrande calorieën, workouts en je slaap. Door de 3ATM-waterbestendigheid kan je hem zelfs aanhouden tijdens het zwemmen.

Andere functies zijn muziekbediening, een stopwatch en schermverlichting zodat je het display altijd kan zien. Hij is geen volwaardige smartwatch, maar komt wel aardig dicht in de buurt.

In tegenstelling tot de meeste smartwatches heeft de Fossil Hybrid HR een batterijduur van twee weken of meer. Dat is stukken beter dan de twee dagen van de Fossil Gen 5.

Lijkt de Fossil Hybrid HR interessant voor jou, dan hoef je niet te wachten. Je kan hem namelijk vanaf vandaag (6 november) bestellen voor €199. Of je wacht natuurlijk op onze review als je eerst wil weten hoe goed hij echt is.