Forza Motorsport krijgt vermoedelijk toch Xbox One-release

Het is inmiddels twee jaar gelden dat Forza Motorsport door Microsoft werd aangekondigd. Sindsdien hebben we vrijwel niks meer over de game gehoord. In eerste instantie leek Forza Motorsport exclusief voor Xbox Series X en S en pc te worden uitgebracht. Recent gelekte afbeeldingen geven nu de indruk dat de game ook naar de Xbox One komt.

Er verschenen afgelopen weekend twee pre-release afbeeldingen op de subreddit r/gamingleaksandrumors. Deze zijn naar het schijnt in juli 2021 gemaakt. Er is niet veel interessants te zien aan de foto's zelf, aangezien ze enkel een garage en een team dat voorbereidingen treft voor een race laten zien. Het gerucht gaat desondanks dat deze foto's op een Xbox One-console zijn geschoten.

Sindsdien is dit ''geverifieerd'' door een moderator op de subreddit, alhoewel Microsoft en Turn 10 geen bevestiging hebben gegeven. Rondom hetzelfde moment kwamen er nog andere geruchten over Forza Motorsport naar buiten: Windows Central's Jez Corden gaf in de Xbox Two podcast aan dat de game in beta is en sommige influencers deze zelfs al hebben gespeeld.

In juli 2020 onthulde Microsoft een beschrijving onder de YouTube-video, die hieronder te vinden is. De tekst is: ''Ervaar de kracht van de Xbox Series X met Forza Motorsport. Automotive-entertainment is compleet vernieuwd voor een nieuwe generatie.''

Er is eerder geen Xbox One-versie genoemd. Aangezien de game gebruik maakt van nieuwe functies als 4k-resolutie en ray tracing, zou het dan ook een verrassing zijn.

Op het moment hebben we nog geen releasedatum voor Forza Motorsport. Desondanks horen we mogelijk volgende maand meer. E3 mag dan wel geannuleerd zijn, het heeft Microsoft niet tegengehouden om zelf de Xbox & Bethesda Showcase 2022 op 12 juni te organiseren. Als de game al in beta is getest, lijkt het erop dat we meer gaan zien tijdens dit event.

Xbox One-ondersteuning verdwijnt langzaamaan

Mochten de geruchten kloppen, is Forza Motorsport de laatste grote first-party Microsoft-game die een Xbox One-release krijgt. We zagen een sterke cross-gen ondersteuning vorig jaar, met Forza Horizon 5 en Halo Infinite die zowel op Xbox One als Xbox Series X en S verschenen. Smart Delivery zorgt er dan ook voor dat je op beide platforms kan spelen zonder twee keer te hoeven betalen.

Het ziet er echter uit dat 2022 een ander verhaal is. Momenteel is de enige Xbox Game Studios-titel die op beide generaties uitkomt As Dusk Falls. Als we rekening houden met het feit dat op dat moment de Xbox Series twee jaar verkrijgbaar is, is dat niet slecht voor de last-gen console.

Microsoft ondersteunt intensief cross-gen-gaming, alhoewel we al een exclusive hebben gezien voor de nieuwe generatie: Microsoft Flight Simulator. Aankomende games als Starfield, Senua's Saga: Hellblade 2, Fable, Perfect Dark en Avowed zijn (momenteel) enkel bevestigd voor de Xbox Series X en S. Dat lijkt een teken te zijn dat het Xbox One-hoofdstuk is afgesloten.

Mocht je nog op Xbox One gamen en de overstap naar de nieuwe generatie nog niet kunnen maken, is er een mogelijke omweg. Voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees is er namelijk Xbox Cloud Gaming. Hiervoor heb je een stabiele internetverbinding nodig, maar op deze manier kan je deze exclusives door middel van streamen op de oudere console spelen.