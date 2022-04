Forza Motorsport: Dit weten we tot nu toe

Forza Motorsport is de achtste titel van één van de beste Microsoft racegames, die momenteel wordt ontwikkeld door Turn 10 Studios. Heel veel is er nog niet over deze game bekend, maar we verwachten dat deze titel het maximale uit de Xbox Series X zal halen en laat zien wat het krachtigste console van Microsoft in huis heeft.

Ondanks het feit dat dit de achtste titel in de franchise is, heeft Turn 10 bevestigd dat het gewoon bekend zal staan als Forza Motorsport, in plaats van Forza Motorsport 8. Dat komt omdat de studio de serie wil opfrissen en dat wordt weerspiegeld in de titel.

Om de serie nieuw leven in te blazen, heeft Turn 10 zich ook teruggetrokken uit de standaard tweejarige releasecyclus van de serie. De laatste Forza Motorsport-release stamt uit 2017 (Forza Motorsport 7), dus het heeft al de nodige tijd gekost voor we met deze nieuwe release aan de slag kunnen. Met de extra ontwikkelingstijd heeft Turn 10 echter de ForzaTech-motor gereviseerd, zodat deze een echt next-gen race-ervaring zal opleveren die hopelijk het wachten waard zal zijn.

Hoe lang we nog moeten wachten op de nieuwe game valt te bezien. Er is nog geen releasedatum bekend voor Forza Motorsport. In een ontwikkelaarsupdate eind 2021 beloofde de studio dat we dit jaar achter het virtuele stuur konden kruipen. We hopen de komende tijd meer te kunnen delen. In de tussentijd kun je hier ontdekken wat we allemaal hebben geleerd over Forza Motorsport.

Forza Motorsport releasedatum en platformen

Helaas is er nog geen releasedatum van Forza Motorsport bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de game beschikbaar komt op Xbox Series X, Xbox Series S en pc. Het is een typische next-gen game, we kijken dus uit naar de toepassing van enkele nieuwe functies, zoals raytracing of zelfs een 120fps-modus. Zoals alle Xbox first-party games, zul je 'm vanaf de releasedatum kunnen spelen via Xbox Game Pass en Xbox Game Pass Ultimate.

Hoewel we op dit moment misschien geen vaste releasedatum (of zelfs geen richtlijn) hebben, kunnen we toch inschatten wanneer we Forza Motorsport kunnen spelen. Rekening houdend met hoe de pandemie de ontwikkeling van games voor veel teams heeft vertraagd, en het feit dat Forza Horizon 5 in november 2021 werd uitgebracht, verwachten we Forza Motorsport op zijn vroegst eind 2022.

Forza Motorsport trailers

Aankondigingstrailer

Forza Motorsport werd aangekondigd tijdens de Microsoft Xbox Games Showcase in 2020. De trailer laat niet veel zien, maar de in-engine beelden zien er indrukwekkend uit. Bekijk hem hieronder:

Forza Motorsport speeltest

Turn 10 maakte bekend dat je al aan de slag kunt met het spel via het Forza Feedback Panel . Het spel zal dus grotendeels gevormd worden door de community.

Je aanmelden is eenvoudig: je moet minstens 18 jaar oud zijn en een geheimhoudingsverklaring tekenen. Die kun je op ieder moment opzeggen, als je besluit om het testprogramma te beëindigen.

De eerste testrit vond plaats op 8 mei 2021, waaruit “een ton geweldige feedback” van de community kwam volgens creative director Chris Esaki. Esaki vertelde dat het team “super enthousiast en vol energie” was na de speeltest. Hij legde uit dat er slechts kleine stukjes van het nieuwe spel werden getest, zodat het team “kritische feedback” kreeg op “beperkte gebieden”.

Als je die eerste testrit hebt gemist, is er geen man overboord. Er staan meer tests gepland, hoewel er nog geen concrete data bekend zijn.

Forza Motorsport nieuws en geruchten

DNA van Forza Street leeft voort

Forza Motorsport-ontwikkelaar Turn 10 heeft aangekondigd dat het zijn mobiele titel Forza Street stopzet. Vanaf begin 2022 zal de game niet meer draaien. In een FAQ over de sluiting zei Andy Beaudoin, Principal Design Director bij Turn 10 Studios, dat de beslissing om de game te sluiten komt "door het verschuiven van de focus in het team naar nieuwe en opwindende Forza-ervaringen" en dat "hij beseft dat afscheid nemen van Forza Street moeilijk kan zijn, ook weet dat het DNA ervan zal voortleven in de volgende golf van producten die we maken."

Meer op komst in 2022

In een studio update van eind 2021 beloofde Turn 10 ons meer Forza Motorsport-nieuws in 2022. Wat betreft de voortgang die tot 2021 is geboekt, noemde de studio het hosten van de allereerste externe playtests van de game en beloofde "meer wijzigingen ten opzichte van FM7 naar de nieuwe game dan alle wijzigingen die we hebben aangebracht van FM4 tot en met FM7."

Om het verleden van Forza Motorsport af te sluiten, schreef Turn 10: "We zullen in het nieuwe jaar meer te vertellen hebben over Forza Motorsport; blijf kijken. In de tussentijd blijft ons team experimenteren. En nogmaals: wat we in 2021 hebben getest, is nog lang niet definitief. We zullen doorgaan met testen als dat nodig is, omdat we weten hoe cruciaal de online race-ervaring is voor onze gemeenschap en voor ons is het net zo belangrijk om dit goed te doen. ”

Forza Motorsport 7 niet meer te koop

Forza Motorsport 7 is vanaf 15 september 2021 niet meer te koop, waardoor de game en zijn DLC niet langer verkrijgbaar zijn (ook niet in de Xbox Game Pass). Voor iedereen die hoopt dat de opvolger om de hoek staat... dat is niet het geval.

Op Twitter bevestigde het officiële Forza Motorsport account uit de roulatie is genomen omdat de diverse licenties (voertuigen, racebanen en andere elementen) bijna verliepen. Het is niet verrassend dat Microsoft geen verlenging aanvraagt voor deze contracten, aangezien Forza Motorsport ergens dit jaar zal verschijnen.

Cloud gaming kan essentieel worden voor Xbox One

Forza Motorsport zal verschijnen op de Xbox Series X/S en pc, waarbij het de Xbox One-generatie overslaat. Toch hoeven Xbox One-eigenaren de game niet volledig te missen.

In een bericht op de Xbox Wire-blog zegt Microsoft dat het zijn cloud-streamingtechnologie zal gebruiken om games aan te bieden die de kracht van de Xbox Series X/S nodig hebben, zodat ze op de laatste generatie Xbox One gespeeld kunnen worden.

“Je zult deze periode veel games zien, waaronder Forza Horizon 5, met DirectX-raytracing op zowel Xbox Series X als S, en Battlefield 2042, dat draait op 60 fps en 128 spelers ondersteunt op Xbox Series X/S."

"Sommige games die volgend jaar van onze first party studio's en partners worden gelanceerd, zoals Starfield, Redfall en Stalker 2, vereisen de snelheid, prestaties en technologie van Xbox Series X/S."

“We zijn verheugd om te zien dat ontwikkelaars hun visies kunnen realiseren dankzij de next-gen hardware. Voor de miljoenen mensen die vandaag op Xbox One-consoles spelen, kijken we ernaar uit om meer te delen over hoe we veel van deze next-gen games, zoals Microsoft Flight Simulator, naar je console zullen brengen via Xbox Cloud Gaming, net zoals we doen met mobiele apparaten, tablets en browsers.”

Hoewel Forza Motorsport niet expliciet in de blogpost wordt genoemd, is het mogelijk dat het onder deze paraplu van first-party games valt.

Een 'grote generatiesprong' over eerdere titels

Creatief directeur Chris Esaki deelde details over hoe de fysica van Forza Motorsport is geëvolueerd ten opzichte van Forza Motorsport 7. “Om het natuurkundige werk in perspectief te plaatsen, we hebben tot nu toe meer veranderingen aangebracht sinds Forza Motorsport 7, dan alle veranderingen die we hebben gemaakt van [Forza Motorsport] 4 tot en met [Forza Motorsport] 7 bij elkaar. Het is eigenlijk een enorme generatiesprong die naar de game komt."

Volgens Esaki is ook het bandenbotsingsmodel onder de loep genomen. Vanaf de eerste game tot Forza Motorsport 7 hebben banden altijd één enkel contactpunt gehad met het baanoppervlak en ververst met 60 cycli per seconde (60 Hz). In Forza Motorsport zijn er nu acht contactpunten met het baanoppervlak en de motor ververst met 360 cycli per seconde (360 Hz). Dat is een getrouwheidssprong van 48x voor een enkele aanrijding met een band.

Meerdere bandentypes bevestigd

Er zijn meerdere types banden bevestigd voor Forza Motorsport, een primeur voor de serie. Denk daarbij aan hard, medium en zacht, waardoor de gameplay en racestrategie verdiepen. Volgens Esaki zal dit leiden tot "spannende nieuwe gameplay-beslissingen tijdens een race."

Weerwaarschuwingen

Je moet ook rekening houden met omgevingsfactoren in Forza Motorsport. Volgens Esaki kunnen die ervoor zorgen dat elke ronde anders aanvoelt.

"We werken aan als de temperatuur van het circuit en hoe dit invloed heeft op zaken als grip en bandenspanning en bandenslijtage. Bovendien kun je je voorstellen hoe veranderingen in het tijdstip van de dag en het weer, samen met de nieuwe modellen voor bandenslijtage en alle nieuwe verbindingen leiden tot een veel diepere rij- en race-ervaring.”

Naamsverandering

Verrassend genoeg heet de achtste Forza Motorsport game niet Forza Motorsport 8. Forza Motorsport’s Chris Esaki gaf toe dat er wat verwarring was rondom de naam en verklaarde dat de '8' helemaal verviel.

“Ik wilde de naam van de game bevestigen. Dat wordt echt Forza Motorsport," aldis Esaki. "Er is geen opvolgnummer acht na de titel. Het wordt een compleet nieuwe Forza Motorsport ervaring.”

Forza Motorsport auto lijst

Welke auto's kunnen we verwachten in Forza Motorsport? En nog belangrijker, welk voertuig zal de cover van de game sieren? Hoewel dat voor ons moeilijk in te schatten is, kunnen we op basis van Forza Motorsport 7 een inschatting maken van het aantal auto's in de game.

Forza Motorsport 7 bevatte 700 auto's en 32 circuits, wat een indrukwekkend aantal is. Hoewel er geen garantie is dat de volgende game dit cijfer zal overstijgen, vooral vanwege het feit dat de auto's waarschijnlijk opnieuw moeten worden ontworpen of geüpgraded voor de volgende generatie systemen, hopen we dat Forza Motorsport dit cijfer toch zal benaderen.

We werken deze sectie bij als we meer informatie hebben over de autolijst van Forza Motorsport.