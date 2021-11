Je kunt nu Xbox Series X-games spelen op je Xbox One

Xbox Cloud Gaming is vanaf nu beschikbaar voor Xbox Series X/S en Xbox One, mits je een abonnement hebt op Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Cloud Gaming is al een tijdje in beta, maar vooralsnog enkel op mobiele apparaten, PC en voor Xbox Insiders op hun console. De functie blijft nog even in beta, maar is nu ook beschikbaar gesteld voor iedereen met een Xbox Game Pass Ultimate abonnement.



Microsoft heeft eerder gezegd dat ze Cloud Gaming naar 25 landen zou uitrollen, waarbij ze eerst een "selecte groep Xbox gamers" kozen voor ze het in de komende weken opschalen naar alle spelers in de betreffende landen.

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan Xbox Cloud Gaming, waarvan het grootste voordeel wel is dat iedereen met een Xbox One (en die nog geen gelukkige eigenaar zijn van een Xbox Series X of Xbox Series S) toch al een paar next-gen games kunnen spelen, zoals Recompile, The Medium, en The Riftbreaker. Hoewel het aanbod nog niet heel uitgebreid is op dit moment, heeft Microsoft toegezegd dat er binnenkort meer Xbox Series X/S games beschikbaar komen, zoals Microsoft Flight Simulator begin 2022.

Alle eigenaren van een Xbox console (met een Ultimate-abonnement) kunnen ook profiteren van de mogelijkheid om Xbox Game Pass games te spelen voordat ze zijn geïnstalleerd op hun consoles. Wil je bijvoorbeeld aan de slag met Halo Infinite multiplayer om online te strijden met je vrienden, kun je meteen starten door Halo Infinite via de Cloud Gaming te starten, zonder dat je hoeft te wachten tot het spel is geïnstalleerd op je console. Cloud Gaming bespaart zelfs ruimte op je harde schrijf voor games die je wil blijven spelen.

Hoe krijg ik Xbox Cloud Gaming?

(Image credit: Bloober Team)

Xbox Cloud Gaming is vanaf nu beschikbaar op je console, maar zoals we eerder hebben gezegd: je hebt wel een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement nodig. Heb je dat al? Zoek dan naar het Cloud-pictogram op je dashboard.

Als je geen Xbox Game Pass Ultimate hebt, maak je dan geen zorgen, want we komen op het perfecte moment om een abonnement met korting te nemen. Black Friday 2021 zal ongetwijfeld fraaie Xbox Game Pass-deals bieden, waarmee je een mooie korting kunt oppikken.

Bovendien heeft Microsoft een leuke aanbieding: je kunt je eerste maand spelen voor maar 1 euro. Dat klinkt verleidelijk, maar wacht even af tot Black Friday. Grote kans dat Microsoft op Black Friday besluit om het aanbod te verlengen naar drie maanden als onderdeel van hun Black Friday-deals.

Analyse: gaming voor iedereen

(Image credit: Xbox)

De lancering van Xbox Cloud Gaming op consoles wordt door veel mensen met open armen ontvangen. En niet alleen omdat we niet meer hoeven te wachten op lange downloads om games te proberen. Dat je op je Xbox One de mogelijkheid krijgt om Xbox Series X/S-games te spelen, betekent dat je toch kunt genieten van de games van de volgende generatie, ook al heb je de console nog niet kunnen bemachtigen (omdat hij niet beschikbaar is, of omdat je het geld er momenteel niet voor over hebt).

Natuurlijk is de ervaring van die next-gen games wat minder dan wanneer je ze op een XBOX Series X/S speelt: ze worden beperkt door de 1080p/60fps-ondersteuning van Xbox Cloud Gaming, maar het verkleint wel de kloof tussen de Xbox One en de Xbox Series X/S... en maakt het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement nog waardevoller.

We zeggen niet dat een 12,99 euro per maand of 38,99 euro voor drie maanden. Maar als je kijkt naar het prijskaartje van 499 euro voor de Xbox Series X en de prijs die je voor elke game neerlegt, is het een fraai alternatief.

Bovendien krijg je voor dat bedrag toegang tot meer dan 100 games in de Xbox Game Pass-bibliotheek op zowel pc als console (hoewel niet alle games even goed zijn), toegang tot talloze Xbox-games die op dag één al in de bibliotheek belanden, toegang tot Xbox Cloud Gaming, exclusieve ledenkortingen en deals... en zit Xbox Live Gold inbegrepen, dat toegang geeft tot online multiplayer en elke maand een handvol gratis games biedt om te downloaden en te houden.

Met Xbox Cloud Gaming lijkt Microsoft trouw te blijven aan zijn motto 'wij geloven dat gamen voor iedereen is'. Met de relatief lage maandprijs worden barrières verlaagd die zo veel mensen verhindert om de nieuwste games te spelen.