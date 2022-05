Xbox Bethesda-showcase 2022: 5 games die wij willen zien

E3 of geen E3: we krijgen een Xbox Bethesda-showcase in 2022. Niet alleen roept het de vraag op of we E3 nog nodig hebben, maar ook wat we te zien krijgen wanneer de showcase live gaat op 12 juni.

Vorig jaar vond de eerste Xbox Bethesda-showcase plaats tijdens E3 2021. Alhoewel we geen nieuwe game-aankondigingen hadden verwacht, was de presentatie ietwat meh. Er waren net wat te veel CGI-trailers en maar weinig echte gameplay om te bekijken.

We willen dat dit dit jaar verandert, en hopelijk doet het dat ook. Microsoft Game Studios heeft allerlei games aangekondigd voor Xbox Series X en S en pc waarvan we nog geen enkele gameplay hebben gezien. De Xbox Bethesda-showcase van dit jaar is de ideale kans voor een lading aan gameplay van verschillende toekomstige games als Starfield, Fable, Redfall en misschien ook wel Perfect Dark, om een paar te noemen.

Waarschijnlijk zullen er ook een aantal aankondigingen worden gedaan over games die al zijn uitgebracht. Details over een uitbreiding voor Forza Horizon 5 en content-updates voor Halo Infinite, Sea of Thieves en Microsoft Flight Simulator lijken ons dan ook logische onderdelen van het evenement.

Dit zijn de vijf games waar wij graag een glimp van opvangen tijdens de Xbox Bethesda-showcase, of ze nu veilige opties of gewaagde dromen zijn.

Starfield

(Image credit: Bethesda Game Studios)

Met een geplande release op 11 november 2022 speelt Starfield waarschijnlijk de hoofdrol in de showcase en krijgen we voor het eerst gameplay te zien. Dat is niet ongewoon voor Bethesda. Wellicht herinner je de eerste gameplay van Fallout 4 die op E3 2015 werd geshowd. De game was op dat moment enkele maanden van de lancering in november verwijderd.

Starfield is de volgende grote RPG-adventure-game van Bethesda. De studio ruilt de high fantasy van Elder Scrolls en het post-apocalyptische aspect van Fallout in voor een ruimtereizende sci-fi-titel. Er zijn maar weinig details tot nu toe over de game bekend buiten de sfeer om, dus we verwachten een presentatie met substantie tijdens de showcase van dit jaar.

Wat we wel weten is dat het spel erg groot wordt. Wellicht zelfs te groot, volgens een voormalige ontwikkelaar. Deze benoemde dat de game mogelijk een grote hoeveelheid content moet gaan schrappen als de game op tijd uitgebracht moet worden.

Redfall

(Image credit: Bethesda)

De andere grote Bethesda-game die we graag terugzien is Redfall, een co-op first-person-shooter die ontwikkeld wordt door Arkane Studios. Mocht die naam je bekend voorkomen: deze studio bracht eerder games uit als Deathloop, Prey en Dishonored. Een cv die wat belooft en dus een gezonde portie hype oplevert.

Alles wat we tot nu toe van de game hebben gezien is slechts een korte CGI-trailer die vorig jaar tijdens de Xbox Bethesda-showcase werd gepresenteerd. De trailer was desondanks een plezierige blik op de game, die de karakters in de game introduceerde en ons de spookachtige vampiersferen liet proeven.

Binnen een game-landschap boordevol co-op-shooters, moet Redfall zich onderscheiden van de rest om genoeg spelers aan te spreken en een publiek voor zich te winnen. Gelukkig is Arkane niet onervaren in het maken van uitstekende first-person-games. Hopelijk vervolgt de studio het succes en weten ze deze ambitieuze titel op succesvolle wijze aan de man te brengen.

Fable

(Image credit: Playground Games)

Sinds die ene eerste CGI-trailer kijken we reikhalzend uit naar ook maar een fractie aan gameplay van Fable, een titel van Playground Games. Een reboot van de zeer geliefde trilogie, die oorspronkelijk door Lionhead Studios is ontwikkeld, had een zeer gepaste aankondigingstrailer. Wederom zagen we een donkere, humoristische fantasy-setting. Buiten deze content om hebben we echter nog niet veel mogen zien van de game.

Details tot dit moment zijn schaars, buiten enkele veelbelovende industrie-professionals die zijn aangenomen bij het bedrijf. Zo is er een gevechtsontwerper van CD Projekt Red en enkele schrijvers van Borderlands en Batman Arkham aangenomen.

Xbox heeft de gewoonte om games door middel van CGI-trailers aan te kondigen, om er vervolgens jarenlang niks over te onthullen. Ondanks geruststellingen van Xbox-baas Phil Spencer en Playground-ontwikkelaars die aan de game werken dat de game soepeltjes vordert, weten we niet wanneer we enige Fable-actie zullen zien. Hopelijk gebeurt dat dit jaar tijdens de Xbox Bethesda-showcase.

Perfect Dark

(Image credit: Microsoft)

Dit is wellicht een van de meest boeiende aankondigingen die Xbox recentelijk heeft gebracht. De Perfect Dark-reboot wordt momenteel door AAA-studio The Initiative en Crystal Dynamics ontwikkeld. Beide studio's waren ook verantwoordelijk voor de uitstekende reboot van de Tomb Raider-trilogie en... Gex. Kent iemand Gex nog? Hij wordt gemist.

Perfect Dark, een titel oorspronkelijk voor de N64, is de opvolger van GoldenEye 007. Wellicht is het de meest invloedrijke first-person-shooter allertijden. De vrouwelijke held, Joanna Dark, werd direct een populair game-icoon. De middelmatige Perfect Dark Zero verscheen vijf jaar later op de Xbox 360. Hierdoor moet de reboot (wat volgens geruchten een third-person-actiegame wordt met een nadruk op stealth) indruk gaan maken.

Berichten dat de game vastgelopen is in de hel die ontwikkeling heet, klinken zorgelijk voor het project. Daardoor denken we dat Perfect Dark niet op de Xbox Bethesda-showcase te zien is. Toch hopen we op zijn minst wat updates te ontvangen in de vorm van een trailer of een mogelijke release-window.

Een nieuwe Banjo-Kazooie

(Image credit: Rare / Nintendo)

En dan nu onze droomaankondiging. Xbox heeft steken laten vallen door de catalogi van ontwikkelaar Rare, gevuld met briljante IP's, niet te gebruiken. Wij vinden het hoog tijd dat dat verandert.

Alhoewel er nog meer Rare-games zijn waar we nostalgie voor voelen (Jet Force Gemini en Grabbed by the Ghoulies bijvoorbeeld), vinden we het tijd dat de iconische beer en vogel een grootste comeback maken.

We vragen niet alleen om een nieuwe Banjo-Kazooie puur vanwege nostalgie. Platformers gevuld met collectables zijn weer helemaal terug van weggeweest. Denk aan recente hits als Sackboy: A Big Adventure, A Hat in Time en Super Mario Odyssey. Deze drie titels laten duidelijk zien dat er een breed publiek is voor deze categorie games en dat Xbox hier uitstekend in mee kan gaan. Laat er net een IP genaamd Banjo-Kazooie in het bezit van Xbox zijn die dat kan bereiken.

Hebben we nog wel een E3 nodig?

Alhoewel E3 2022 volledig is afgeblazen, gaat de Xbox Bethesda-showcase nog steeds door, gepland in dezelfde periode.

Daarbij heeft Sony in de afgelopen jaren de keuze gemaakt om te focussen op digitale presentaties met de State Of Play-shows. Nintendo gebruikt dit format zelfs nog langer, een half decennium, met de Nintendo Direct-presentaties. We verwachten daarom dat beide bedrijven de uitbundige presentaties rondom dezelfde periode als E3 houden.

De invloed van E3 lijkt daarmee langzaamaan te verdwijnen. Dat valt extra op als gekeken wordt naar de verschillende publishers die hun eigen digitale showcases opzetten en evenementen zoals Summer Game Fest de draad oppakken voor nieuwe aankondigingen. E3 loopt daarmee het risico dat deze showcase onnodig wordt, in een tijd waar publishers en derde partijen niet langer afhankelijk zijn van het podium dat de conferentie biedt.

De jaarlijkse games-showcase heeft desondanks haar eigen charmes en grillen. We zouden het daarom jammer vinden als E3 verdwijnt. Het is extra genieten voor wie er jaarlijks fysiek heen gaat, aangezien zij games kunnen uitproberen door middel van demo's.

Voor de gewone kijker is het daadwerkelijke argument echter de aankondigingen, de wereldwijde premières en de onthullingen die je niet had zien aankomen. Dat is desondanks allemaal niet afwezig als we kijken naar de presentaties die momenteel door publishers, studio's en bedrijven gegeven worden. Het is daarom ook lastig te zeggen of gamers er rouwig om zijn als ook volgend jaar E3 niet doorgaat.