De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt misschien toch niet deze handige camera upgrade

Een van de meest veelbelovende geruchten die we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy S24 Ultra is dat dit toestel een telefotolens met variabele zoom zou krijgen. Daarmee zou de camera kunnen wisselen tussen 3x en 10x optische zoom met een enkele lens. Volgens deze nieuwste leak zou dit echter toch niet het geval zijn.

Dit nieuws komt vanuit de leaker @Tech_Reve die claimt dat er wel plannen waren voor een variabele zoomlens, maar dat die plannen nu zijn gecanceld. In plaats daarvan zal de Samsung Galaxy S24 Ultra dus weer gebruikmaken van hetzelfde design met vier cameralenzen, dat ook op de Samsung Galaxy S23 Ultra gebruikt wordt.

Dat zou betekenen dat we weer een primaire groothoeklens, een ultrawide-lens en twee telefotolenzen (één voor 3x en één voor 10x) zullen zien op het nieuwe apparaat. Wat nog erger is, is dat er nu wordt gesuggereerd dat alleen de 10x telefotolens een camera-upgrade krijgt en dat het daarbij ook maar om "kleine verbeteringen" gaat.

The Galaxy S24 Ultra does not feature a 5x telephoto camera. It uses the same 3x telephoto camera as its predecessor.The only camera upgrade is the 10x zoom sensor, which undergoes minor improvements. And also, The variable 3x to 10x telephoto camera has been canceled. pic.twitter.com/PswkkNJbRKJune 2, 2023

Als dit waar blijkt te zijn, dan kan je dus dezelfde 200MP-hoofdcamera verwachten als op de Galaxy S23 Ultra, net als dezelfde 12MP-ultrawide en dezelfde 10MP-telefotolens voor 3x zoom. Het is niet duidelijk om wat voor verbeteringen het zal gaan bij de 10x zoomlens, maar aangezien ze "klein" worden genoemd, zal het dus waarschijnlijk ook niet om iets heel belangrijks gaan.

We hebben eerder gehoord van @RGcloudS dat de telefotolens misschien een breder diafragma zou krijgen en misschien de mogelijkheid zou hebben om gebruik te maken van maximaal 150x digitale zoom (in plaats van de 100x digitale zoom op het huidige model). Misschien zullen we dus wel dit soort verbeteringen zien. Dat is echter al een vrij oude leak, dus het is maar de vraag hoe betrouwbaar die informatie nog is (of überhaupt was).

Te weinig veranderingen als de leaks kloppen

We zouden je natuurlijk zoals altijd aanraden om dit soort geruchten met een korreltje zout te nemen. @Tech_Reve is meestal nog relatief betrouwbaar, maar we hebben nog niet heel veel leaks vanuit deze bron zien verschijnen als vanuit andere bronnen en aangezien het nog wel even duurt voordat de Samsung Galaxy S24-serie verschijnt, kan alles ook nog veranderen in de tussentijd.

Als dit gerucht echter wel accuraat blijkt te zijn, dan is het teleurstellend nieuws. Zeker omdat we eerder ook al hebben meegekregen dat de Samsung Galaxy S24 Ultra er misschien bijna identiek uit zal zien als zijn voorganger.

Tot nu toe lijkt het er dus op dat de processor de enige verwachte upgrade is. Deze zal ongetwijfeld krachtiger zijn dan de processor in het huidige model. Verder zijn we bang dat alleen maar erg kleine verbeteringen zullen zien ten opzichte van de S23 Ultra.