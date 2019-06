De oplossing voor wifiproblemen: devolo Magic 2 - de nieuwe ultrasnelle Mesh-WiFi (+ winactie!)

Het nieuwste seizoen van je favoriete serie is eindelijk weer begonnen. Of de game waar je zo lang op gewacht hebt, is eindelijk beschikbaar. Maar net als je er helemaal klaar voor bent, buffert de serie of loopt je game vast. Waarom? Omdat de WiFi van de router te zwak is om het volledige huis of appartement van snel internet te voorzien. Lang verhaal kort: je goede humeur is ver te zoeken. Wat nu?

De oplossing: devolo Magic

Bron afbeelding: devolo (Image credit: Devolo)

Voor dit soort zwakke WiFi-verbindingen heeft devolo de perfecte oplossing. devolo Magic maakt gebruik van het bestaande elektriciteitsnetwerk om data over te brengen via een nieuwe, revolutionaire Powerline-technologie. Het grote voordeel is dat devolo Magic van elk stopcontact een WiFi-hotspot kan maken. Muren, plafonds en gesloten deuren vormen dus geen obstakel meer voor het WiFi-signaal. Een extra voordeel zijn de Ethernet-poorten, waar smart-tv’s, streamingboxen en consoles op aangesloten kunnen worden, voor superhoge snelheden.

De magie van devolo Magic

Met de nieuwe geavanceerde adapters van de devolo Magic-serie worden snelheden tot 2,400 Mbps bereikt. Dat is genoeg voor alle hedendaagse internettoepassingen, om nog maar te zwijgen over de multimediawereld van de toekomst – het tegelijk streamen van meerdere 4K- of zelfs 8K-video’s, dataslurpende virtual reality-toepassingen en online gamen op maximale snelheid. Met devolo Magic kan het allemaal.

Inclusief Mesh-WiFi

Bron afbeelding: devolo (Image credit: Devolo)

Alle WiFi-adapters in de devolo Magic-serie bieden uitstekende Mesh-WiFi. En ze zijn uitgerust met volledig nieuwe en betere WiFi-opties. Dankzij ‘Fast Roaming’ zijn alle mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, altijd verbonden met de sterkste WiFi-hotspot. Dat is vooral belangrijk voor iedereen die vaak van de ene naar de andere kamer gaat met zijn mobiel toestel. Alle devolo Magic-adapters nemen automatisch de WiFi-instellingen over van de router. Hierdoor ontstaat een ontzettend ‘meshed’ WiFi-netwerk, en beschik je dus altijd en overal over razendsnelle WiFi.

De nieuwe devolo Magic-serie zorgt er dus voor dat je supersnel kan streamen, gamen en surfen in alle verschillende ruimtes, zelfs op plaatsen waar je tot nu toe nauwelijks verbinding had. Zo kan je die nieuwe afleveringen van je favoriete serie of die langverwachte game zonder problemen streamen en laden. Dat slechte humeur door WiFi-problemen is dus voorgoed verleden tijd.

Meer informatie op de website van devolo.

Win een multi-room kit van de devolo Magic 2!

Heb je interesse in de devolo Magic 2, maar wil je er niet meteen geld aan uitgeven? Geen nood, want wij hebben een winactie voor jullie in elkaar gestoken.

Via onderstaande link kan je op verschillende manieren deelnemen aan de loting (inschrijven op de nieuwsbrief, volgen op Twitter, onze pagina bezoeken op Facebook...). Je kan bovendien kiezen voor één of meerdere opties, waarbij meerdere opties je natuurlijk meer kans geven om te winnen.

Je kan deelnemen vanaf 27 juni (10u30) tot en met 12 juli (23u59) via deze link.