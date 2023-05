Nieuwe FRITZ!Box 6670 Cable brengt Wi-Fi 7 en Zigbee naar kabelverbindingen

AVM pakt uit met de FRITZ!Box 6670 Cable op ANGA COM in Keulen. Het is een toekomstbestendige all-in-one router waarmee gebruikers optimaal kunnen profiteren van de hoge snelheden van kabelverbindingen. De FRITZ!Box 6670 Cable brengt de nieuwe draadloze standaard Wi-Fi 7 naar kabelverbindingen en zorgt voor krachtige Wi-Fi. De 2,5 gigabit LAN-poort en vier LAN-poorten zorgen bovendien voor een snelle gegevensdistributie in het thuisnetwerk.

Bovendien bevat de nieuwe FRITZ!Box Cable innovatieve Mesh Wi-Fi functies, een telefoonsysteem en DECT basisstation voor Smart Home toepassingen en draadloze telefoons. Behalve de DECT ULE-standaard ondersteunt de nieuwe FRITZ!Box 6670 Cable de Zigbee Smart Home-standaard waardoor meer apparaten in het Smart Home geïntegreerd en aangestuurd kunnen worden. Daarenboven heeft hij een ingebouwde tv-tuner waarmee televisiesignalen in het thuisnetwerk worden gestreamd via Wi-Fi. De FRITZ!Box 6670 Cable, in een wit, plat design, wordt live op de stand gedemonstreerd naast het vlaggenschip van de kabel, de FRITZ!Box 6690 Cable.

Overige nieuwigheden

De FRITZ!Box 5690 Pro voor glasvezel en DSL met tri-band Mesh en Wi-Fi 7 is eveneens aangekondigd. Hij levert volgens AVM hoge prestaties direct bij de aansluiting en kan zowel op glasvezel- als DSL-verbindingen worden gebruikt. Deze combinatie maakt snelle en toekomstbestendige internettoegang mogelijk en biedt flexibiliteit voor regio's waar glasvezel nog moet worden uitgerold. Daarnaast biedt het nieuwe apparaat zeer krachtige tri-band Mesh inclusief 6 GHz, de nieuwe derde Wi-Fi frequentieband. De nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro ondersteunt zowel de huidige Wi-Fi 6 draadloze standaard als Wi-Fi 7 en is klaar voor het Smart Home van de toekomst. Naast DECT ULE heeft hij ook de draadloze Zigbee-standaard aan boord en is hij klaar voor de integratie van Matter.

De FRITZ!Box 5690 XGS is daarnaast het powerpakket voor glasvezel met maximaal 10 gigabit/s. Met krachtige Wi-Fi 7 en Wi-Fi 6, een 10 gigabit WAN/LAN-poort en de volledige reeks telefonie-, Smart Home- en netwerkfuncties, is het de glasvezelgateway voor alle digitale toepassingen thuis. Naast DECT ULE ondersteunt hij ook Zigbee en is hij compatibel met de Matter-standaard.

De FRITZ!Smart Gateway integreert tot slot meer slimme apparaten en LED-lampen in het smart home. Dit jaar heeft AVM de draadloze Zigbee-technologie toegevoegd aan de FRITZ! Smart Home. Naast DECT ULE kunnen nu ook apparaten met Zigbee direct met de FRITZ!Box worden verbonden. De eerste producten die zowel Zigbee als DECT ondersteunen zijn de FRITZ!Box 5690 Pro, de FRITZ!Box 5690 XGS, de FRITZ!Box 6670 Cable en de FRITZ!Smart Gateway. Deze plug-in gateway combineert DECT en Zigbee in één apparaat en breidt het FRITZ! Smart Home uit met een aantal nieuwe toepassingen. Via de smart gateway worden reeds bestaande FRITZ!Box-modellen eveneens geschikt voor Zigbee.