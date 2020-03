De beste 13-inch laptop van 2020: de beste laptops van 13 inch die we getest hebben

Als het gaat om de beste 13-inch laptops, ligt de focus zonder meer bij compactheid. Terwijl 15-inch laptops een groter scherm bieden en ruimte voor krachtigere hardware, bieden hun 13-inch tegenhangers het compacte en lichtgewicht ontwerp dat veel gebruikers waarderen.

Dat wil dan weer niet zeggen dat 13-inch laptops niet kunnen concurreren op het gebied van prestaties. De beste 13-inch laptops combineren draagbaarheid met topprestaties, zodat ze je elke dag weer veeleisende taken kunnen laten uitvoeren zonder last te krijgen van je rug. Ze hebben zelfs genoeg kracht om een beetje te gamen en foto's/video's/muziek te bewerken.

Veel van de beste 13-inch laptops zijn krachtig genoeg om onze lijsten met beste laptops of beste Ultrabooks te halen. Dus of je zoekt naar een 2-in-1 laptop, iets specifieks wil zoals een van de beste Acer-laptops of nog steeds twijfelt tussen de beste Windows-tablets of de beste Macs, je zal waarschijnlijk nooit spijt hebben van een maatje kleiner. Hou vast aan onze lijst met de beste 13-inch laptops en je zal niet teleurgesteld worden.

Beste 13-inch laptop in een notendop:

HP Elite Dragonfly Dell XPS 13 Huawei MateBook 13 HP Spectre x360 Microsoft Surface Book 2 (13.5-inch) HP Envy x360 13 (2019) Surface Laptop 2 Lenovo Yoga C930 MacBook Pro (13-inch, 2019)

1. HP Elite Dragonfly

Geen compromissen

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch Full HD touchscreen (1.920 x 1.080) | Opslag: 256GB SSD

Prachtig ontwerp

Uitstekende batterij

Duur

Deze nieuwe laptop van HP staat bovenaan onze toplijst met de beste laptops en verdient hier eveneens de eerste plaats. Dit is een van de meest stijlvolle en slanke laptops die je ooit zult zien en hij zit boordevol briljante functies en krachtige onderdelen.

Hoewel de HP Elite Dragonfly in de eerste plaats bedoeld is voor zakelijke gebruikers, moet je je daar niet door laten afschrikken. Het ongelooflijke ontwerp en het prachtige scherm maken dit de beste laptop voor iedereen die het zich kan veroorloven. De batterijduur is uitstekend, het toetsenbord is een genot om op te typen en hij heeft ook LTE-connectiviteit.

Lees hier de volledige review: HP Elite Dragonfly

2. Dell XPS 13

De voormalige nummer één

CPU: Quad-core Intel Core i3 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3-inch FHD (1.920 x 1.080) – 4K (3.840 x 2.160) | Opslag: 256GB – 2TB SSD

Prachtig nieuw design

Indrukwekkende prestaties

De witte versie is duurder

Hoewel de veranderingen ten opzichte van het model van vorig jaar subtiel zijn, bestaat er geen twijfel over dat de Dell XPS 13 nog steeds een van de beste 13-inch laptops is. Wil je het beste van het beste, dan kan je voor een 4k-display met prachtige beeldweergave kiezen. Ook als je niet het duurste en beste model wil, krijg je alsnog een prachtig design, lange batterijduur en SD-kaartslot. Nog belangrijker is dat je een quad-core processor hebt, ongeacht de configuratie. De Dell XPS 13 is zonder twijfel een van de beste 13-inch laptops op dit moment.

Lees de volledige review: Dell XPS 13

3. Huawei MateBook 13

Nog steeds een krachtpatser

CPU: Quad-core Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (optioneel) | RAM: 8GB | Scherm: 13,3-inch QHD (2.560 x 1.440) | Opslag: 256GB – 512GB SSD

Fantastische prestaties

Geweldige prijs-kwaliteit

Beperkt tot 8GB RAM

Het gebeurt niet vaak dat we een 13-inch laptop vinden, die met weinig compromissen alle juiste vakjes kan afvinken. De Huawei MateBook 13 hoort bij die kleine groep. De Huawei MateBook 13 is een krachtig toestel dat met gemak in de meeste rugzakken of middelgrote schoudertassen kan worden geplaatst. Daar komt nog bij dat hij verrassend betaalbaar is tegenover de meeste concurrenten. Wat wil je nog meer?

Lees de volledige review: Huawei MateBook 13

4. HP Spectre x360

Werken in stijl

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch full HD (1.920 x 1.080) – UHD (3.840 x 2.160) touchscreen | Opslag: 256GB – 2TB PCIe SSD

Prachtig design

Lange batterijduur

Duur

Werp een blik op de HP Spectre x360 en je ziet meteen dat het een van de mooiste laptops op de markt is. Door die mooie behuizing krijg je je werk in stijl gedaan. De schoonheid zit hier echter niet alleen aan de buitenkant. Deze prachtige 13-inch laptop zit ook vol met de nieuwste Intel-hardware, zodat je je werk zeker gedaan kan krijgen. Als dat niet genoeg is, dan kan hij ook in de tablet-modus worden gebruikt door het 360°-scharnier. De HP Spectre x360 is echt een van de beste 13-inch laptops die er zijn.

Lees de volledige review: HP Spectre x360

5. Microsoft Surface Book 2 (13,5-inch)

Groter is niet altijd beter

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,5-inch, 3.000 x 2.000 PixelSense display | Opslag: 256GB – 1TB SSD

Goede batterijduur

Krachtig

Enorm duur

Niet zo krachtig als het 15-inch model

Hoewel de 13-inch versie niet de krachtigste Surface Book 2 is, is het toch een van de beste 13-inch laptops op de markt. Of je nu een professional bent of een digital creative of zelfs een student, de Surface Book 2 zal je dagelijkse werkdruk moeiteloos en in stijl afhandelen. Bovendien is het dynamische fulcrum-scharnier deze keer sterk verbeterd, als aanvulling op de robuuste quad-core processor. In tegenstelling tot veel andere 2-in-1 laptops, is het toetsenbord hier afneembaar om het geheel veel hanteerbaarder en dunner te maken in de tablet-modus.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Book 2

6. HP Envy x360 13 (2019)

Een AMD-upgrade voor deze dunne HP

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Grafische kaart: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3-inch FHD IPS (1.920 x 1.080) | Opslag: 256 GB – 1TB SSD

Enorm dun voor een 2-in-1

Kwalitatieve behuizing

Verbeterde batterijduur

CPU prestaties zijn matig

Grafische prestaties stellen teleur

Dankzij het slanke 13-inch ontwerp is deze 2-in-1 slanker dan je zou verwachten, wat in je voordeel werkt bij gebruik in de tablet-modus. Er zijn nog andere uitstekende redenen waarom je de HP Envy x360 (2019) in overweging moet nemen tijdens je zoektocht naar de beste 13-inch laptops op de markt. Hij beschikt over een eersteklas behuizing, 9 uur video-playback en prestaties die je door het grootste deel van je schoolwerk en projecten heen krijgen. Dat alles kost je tot slot geen fortuin!

Lees de volledige review: HP Envy x360 (2019)

7. Surface Laptop 2

Sneller. Beter. Krachtiger.

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,5-inch, 2.256 x 1.504 PixelSense display | Opslag: 128GB – 1TB SSD

Betere prestaties

Nu ook in het zwart

Nog steeds geen Thunderbolt 3 of USB-C

De eerste Surface Laptop had onze stem al voor een van de beste 13-inch laptops, vanwege het prachtige scherm, de sterke hardware en de degelijke bouwkwaliteit. We zijn dan ook blij dat de opvolging, de Surface Laptop 2, alles beter doet en een aantal functies naar een nieuw niveau tilt. Je zult geen grote veranderingen vinden, maar de snellere 8e generatie CPU's en het verwijderen van Windows 10 S maken de Surface Laptop 2 een van de beste 13-inch laptops van dit moment.

Lees de volledige review: Surface Laptop 2

8. Lenovo Yoga C930

Een 2-in-1 laptop met weinig compromissen

CPU: tot 8e generatie Intel Core i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: tot 16 GB | Scherm: 13,9-inch UHD (3.840 x 2.160) - 13,9-inch FHD (1?920 x 1?080) IPS Glossy Multi-touch met Dolby Vision | Opslag: Tot 2 TB PCIe SSD

Stevige bouwkwaliteit

Robuuste functies

Uitstekende batterij

Zwakke grafische prestaties

Hoewel hij iets groter is dan de gebruikelijke 13-inch laptop, heeft deze net geen 14-inch 2-in-1 laptop trucjes achter de hand, inclusief lange batterijduur en duurzaamheid. Dit betekent dat de nieuwste Lenovo Yoga C930 lang genoeg meegaat voor gebruikers om hun dagelijkse werk te doen en na afloop gebruikt kan worden voor entertainment. Om het geheel af te ronden, heeft deze laptop ook een mooi display met rijke kleuren, een geweldig toetsenbord en een degelijk trackpad. Hij heeft misschien niet de beste grafische prestaties, maar de andere pluspunten compenseren dat. Hierdoor is hij zeker en vast een van de beste 13-inch laptops die je in 2020 kan vinden.

Lees de volledige review: Lenovo Yoga C930

9. MacBook Pro (13-inch, 2019)

Geen compromis meer?

CPU: 1,4GHz quad-core Intel Core i5 – 2,8GHz quad-core Intel Core i7 | Grafische kaart: Intel Iris Plus Graphics 645 – 655 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3-inch 2.560 x 1.600 LED-backlit display met IPS technologie | Opslag: 128GB – 2TB SSD

Goede bouwkwaliteit

Dun en licht design

Uitstekende batterijduur

Duur

Niet de snelste

De MacBook Pro (13 inch, 2019) is een kleine update van het model van het jaar daarvoor, met licht aangepaste hardware aan de binnenkant. Aangezien het model van 2018 een plekje had veroverd op onze beste lijst met 13-inch laptops, is de update van 2019 er ook bij. Het ontwerp blijft hetzelfde, wat goed nieuws is als je een fan bent van eerdere MacBook Pro's, maar met iets krachtigere onderdelen, dus als je op zoek bent naar een upgrade van je oude MacBook Pro, is dit de beste optie.

Lees de volledige review: MacBook Pro (13-inch, 2019)

Bill Thomas, Gabe Carey en Michelle Rae Uy hebben ook meegewerkt aan dit artikel.