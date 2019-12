HP Spectre x360 (2019) review

HP heeft de 13-inch Spectre x360 2-in-1 laptop in een nieuw jasje gestopt met een verbeterd design, nieuwe hardware en een flinke boost in batterijduur.

De nieuwe HP Spectre x360 (2019) is eleganter dan ooit tevoren. Het apparaat lijkt op het eerste gezicht dan ook de positieve trend door te zetten van de al jaren uitstekende Spectre-serie.

In voorgaande jaren behorode de HP Spectre x360 altijd tot een van de beste 2-in-1 laptops op de markt. De apparaten combineren indrukwekkende prestaties met een slim en gelikt design. Veel concurrenten weten nog altijd deze succesformule te evenaren, laat staan overtreffen.

Wat betreft de HP Spectre x360 (2019) valt de nieuwste generatie niet buiten de boot. Hij is dunner en gelikter dan ooit tevoren, en de hardware is eveneens voorzien van een upgrade.

Er zijn ook wat rigoureuze aanpassingen, waarvan het design er een is. Het 2019 model heeft zeker een sterke basis gelegd voor de toekomstige producten, maar de lat van voorgaande modellen ligt eveneens erg hoog.

Spec sheet Hier is de specificatielijst van de HP Spectre x360-variant die naar TechRadar is gestuurd als reviewexemplaar: CPU: 1,8GHz Intel Core i7-8565U (quad-core, 4MB cache, maximaal 4,6GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8GB DDR4

Screen: 13,3-inch FHD (1,920 x 1,080) touchscreen (WLED, IPS)

Storage: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Ports: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB 3.1, 1 x microSD, 1 x 3,5mm audio jack

Connectivity: Intel 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Camera: HP TrueVision FHD IR webcam

Weight: (1,33 kilogra)

Size: 30,88 x 21,79 x 1,47cm; L x B x H)

Prijs en beschikbaarheid

Net als bij HP-laptops zijn er diverse verschillende configuraties beschikbaar voor het 13 inch-model. Het basismodel beschikt over een Intel Core i5-8265U, 8GB RAM, 256GB PCIe SSD en een Full HD (1080p) IPS touchscreen. Deze gaat over de toonbank voor 1299 euro.

Voor de versie met een Intel Core i7-8565U en 512GB van PCIe SSD opslag (en de rest van de specs hetzelfde), komt het prijskaartje neer op 1599 euro.

Ben je op zoek naar een 4K-scherm, 16GB RAM en 1TB PCIe aan opslaggeheugen? Dan moet je 1999 euro betalen voor de HP Spectre x360 (2019). Er is ook een 15 inch-model beschikbaar, wat op zijn beurt ook weer in verschillende configuraties te koop is.

Design

Hoewel hij iets groter is dan het model van vorig jaar, is de vernieuwde HP Spectre x360 (2019) een veel aantrekkelijkere 2-in-1 dan zijn 2018 voorganger.

Het design van de HP Spectre x360 (2019) heeft geprofiteerd van enkele subtiele aanpassingen. De meest zichtbare veranderingen vind je in de linker- en rechterbovenhoek; deze zijn nu diagonaal, wat de Spectre x360 een unieke look moet geven.

Aan de linkerbovenhoek vinden we de aan/uit-knop terug, en de rechterbovenhoek is voorzien van een extra USB-C-poort. De speaker die boven het toetsenbord zit, is voorzien van een vernieuwd, strak design. De speakers aan de achterzijde zijn wederom geleverd door Bang & Olufsen.

Een nieuwe toevoeging is de vingerafdrukscanner; die vind je terug aan de rechterrand naast het toetsenbord. Deze scanner stelt je in staat om snel in te loggen. Het touchpad is gecentreerd onder het toetsenbord, en is groot genoeg voor comfortabel gebruik.

Alhoewel, in dagelijks gebruik is het touchpad niet zo responsief als we zouden willen. Over het algemeen werkt het touchpad wel prima met multi-touch gebaren. Er zijn echter laptops met betere touchpads op de markt.

Het toetsenbord daarentegen is een stuk beter in elkaar gezet. Ondanks dat de laptop een vrij smalle vormfactor heeft, bieden de toetsen van het toetsenbord genoeg 'travel' om bestempeld te kunnen worden als 'prettige wegtikkers'. Ook voelen de toetsen responsief aan. Er is geen numpad, maar daardoor worden de overige toetsen wel mooi verdeeld over de lengte van de Spectre x360.

Dit betekent ook dat de laptop van HP een comfortabel apparaat is om op te werken voor langere perioden. Wel raden we je aan om een externe muis te overwegen en het touchpad te laten voor wat het is.

Aan de linkerzijde van de onderkant vinden we een enkele USB-A 3.1 poort terug. Handig, aangezien lang niet alle apparaten in ons dagelijks leven gebruikmaken van een USB-C-poort.

Aan de rechterrand zijn er twee USB-C-poorten, met een gelokaliseerd op de diagonale hoek van de Spectre x360 (2019) behuizing. Dit is een vrij strategisch gekozen plek, aangezien het kabelwerk op deze manier zo min mogelijk opvalt tijdens het gebruik.

Verder is er een hoofdtelefooningang aanwezig, microSD-poort en een fysieke knop om de webcam aan- en uit te zetten.

De HP Spectre x360 (2019) is net als zijn voorgangers voorzien van een 360-graden scharniermechanisme. Daardoor kan hij zowel als een laptop als een tablet gebruikt worden. Je kunt ook het apparaat in de tentmodus (V-vorm) gebruiken.

De HP Spectre x360 is zo degelijk gebouwd dat het scharniermechanisme solide aanvoelt in gebruik, en je hem dus ook naar hartenlust kunt aanpassen zonder bang te zijn voor problemen.

De laptop kent afmetingen van 30,88 x 21,79 x 1,47 cm en weegt 1,33 kg. Daarmee is hij licht en comfortabel om overal mee naar toe te nemen. Toegegeven, hij is iets groter en zwaarder dan het 2018 model, maar gezien de specificaties (waarover later meer) is dat zo gek nog niet.

Scherm en stylus

HP lijkt ook het display verbeterd te hebben. De HP Spectre x360 (2019) lijkt veel helderder en dynamisch beelden weer te kunnen geven dan zijn voorganger. Ons reviewexemplaar beschikt over een Full HD-display met een diagonaal van 13,3 inch.

Het display wordt beschermd door Corning Gorilla Glass NBT, wat essentieel is voor een 2-in-1 apparaat om niet (snel) onder de krassen te komen zitten. Je hebt de optie om je vingers te gebruiken voor het touchscreen, maar HP levert ook een stylus mee zonder extra kosten.

Het scherm ondersteunt IPS-technologie, wat betekent dat erg brede kijkhoeken aanwezig zijn. Dat is prettig, aangezien je het scherm in diverse standen kunt zetten, wat de veelzijdigheid ten goede komt.

De HP Spectre x360 (2019) maakt gebruik van HP Sure View-technologie. Schakel deze feature in en je reduceert de kijkhoeken drastisch. Handig als je in openbare omgevingen aan het werk bent met gevoelige data. De functie werkt via de F1 knop. In de praktijk werkt de functie uitstekend. Hoewel het display iets minder scherp is met de modus aan, valt dit nog binnen de marge naar onze mening.

Er is ook een Spectre x360 (2019) versie die komt met een 4K-scherm. Een welkome optie, maar voor een 13 inch-model niet meteen een must. Niet in alle markten komt de 4K-versie echter op de markt.

Het scherm is niet het meest heldere display wat op de markt te koop is, maar die van de Spectre x360 (2019) doet prima zijn werk. De randen rondom het scherm zijn wel een tikkeltje fors, zeker in vergelijking met de concurrentie. Het design voelt daardoor een beetje gedateerd aan.

De HP Spectre x360 (2019) komt uit de doos met de HP Active Pen-stylus. Deze stevig gebouwde stylus werkt ontzettend prettig samen met het touchscreen van de laptop in kwestie. Het feit dat HP deze stylus zonder extra kosten meegeeft kan een bijzonder belangrijk verkoopargument zijn.

Eerste review: maart 2019