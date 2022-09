'Apple's VR headset komt waarschijnlijk pas in 2023 uit'

Morgen is het alweer tijd voor het grote Apple-evenement van dit jaar, en dan kunnen we weer heel wat nieuwe snufjes van de techgigant verwachten.

Naast de verwachte aankondigingen van de iPhone 14 zullen we waarschijnlijk ook de nieuwe Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 en misschien zelfs de AirPods Pro 2 op het podium zien verschijnen.

Maar een Apple product dat zo goed als zeker niet zal verschijnen, is de Apple VR-headset; verwacht er dus maar niet te veel van, want vermoedelijk verschijnt deze headset helemaal niet meer in 2022.

De Apple VR-headset , waarvan handelsmerken onthullen dat hij waarschijnlijk de naam Reality Pro of Reality one (opens in new tab) zal krijgen, is nog niet officieel door Apple bevestigd, maar dat heeft de geruchten niet doen stoppen. Deze leaks hebben niet alleen het bestaan van de headset onthuld, maar er zijn ook hints te vinden over de functies en welke uitdagingen Apple had om dit product te maken.

Deze uitdagingen hebben voor de nodige vertragingen gezorgd, waardoor de releasedatum is opgeschoven naar het begin van 2023. Andere bronnen bevestigen dat 2023 het jaar is dat de Apple VR-headset uitkomt, waardoor een aankondiging tijdens dit evenement in september 2022 hoogst onwaarschijnlijk is.

Maar naast de geruchtmakende releasedatum is er nog een reden waarom we niet verwachten dat Apple's VR headset zal verschijnen: en dat is natuurlijk de iPhone 14.

Analyse: iPhone 14 moet ster van de show blijven

Bij de andere Apple-evenementen van dit jaar (zoals WWDC 2022) hadden we het aannemelijker gevonden als daar een Apple VR-headset onthuld zou worden, maar zulke evenementen konden gebruik maken van de shock factor die een VR-headset ongetwijfeld met zich mee zou brengen. Maar dat is niet het geval met het septemberevenement, want daar wordt al een nieuwe iPhone aangekondigd.

En de iPhone, of je er bij zweert of er een hekel aan hebt, trekt altijd genoeg aandacht. Apple-fans zullen, zoals te verwachten, de nieuwe versies van de iPhone toejuichen terwijl de tegenstanders de nieuwste telefoon zullen vergelijken met vorige versies, of Androids waarvan zij denken die beter zijn.

Hoe dan ook, nieuws iPhone 14 zal de komende week (of weken) moeilijk te missen zijn.

Als Apple ook zijn VR-headset zou onthullen, moeten deze gadgets de spotlights delen en dat zou niet ideaal zijn. Apple moet duidelijk kunnen laten zien waarom de VR-headset een waardige concurrent is van Meta's reeds populaire Oculus Quest 2 en het aankomende Project Cambria.

Met deze factoren in het achterhoofd, zal de Apple VR headset waarschijnlijk afwezig zijn op deze en de rest van Apple's 2022 evenementen. Hetzelfde geldt ook voor zijn geruchtmakende Apple Glasses die volgens de geruchten nog later (lees 2024) zal worden gelanceerd.