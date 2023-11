Samsungs Apple Vision Pro rivaal wordt misschien samen met Galaxy Z Flip 6 onthuld

De Apple Vision Pro is een populair onderwerp geworden binnen de wereld van technologie en het apparaat belooft dan ook een van de beste VR-headsets te worden wanneer hij ergens volgend jaar uitkomt (eerst in de VS). Nu lijkt het erop dat Samsung ook wel wat van deze aandacht wil hebben en van plan is om zijn eigen headset in 2024 te onthullen, samen met de Galaxy Z Flip 6.

We wisten al dat Samsung aan het samenwerken is met Google en Qualcomm om ergens in de toekomst zijn eigen extended reality-headset, ofwel XR-headset te lanceren. Extended reality is een overkoepelende term waar VR, AR en MR ('mixed reality') samen onder vallen. Samsung heeft zelf nog geen indicatie gegeven van wanneer dit apparaat misschien zal worden gelanceerd, maar de Koreaanse nieuwsoutlet JoongAng (vertaalde versie) claimt dat de headset voor het einde van 2024 uit zal komen.

De outlet geeft specifiek aan dat de headset, met de zogenaamde codenaam 'Infinite', tegen december van volgens jaar gedproduceerd zal zijn en dat we hem voor het eerst te zien krijgen tijdens een van Samsungs Unpacked-evenementen. Samsung organiseert meestal twee van deze evenementen per jaar, maar de bron van JoongAng geeft aan dat de headset zal worden onthuld tijdens het evenement dat plaatsvindt in "de tweede helft van volgend jaar". Dat is het evenement waarbij we naar verwachting ook kennis zullen maken met de Galaxy Z Flip 6.

De headset had volgens JoongAng eerder kunnen worden gelanceerd als er geen vertragingen waren geweest vanwege problemen met de "compleetheid van het product". Nu lijkt het er echter op dat Samsung bijna een vaste releasedatum heeft geprikt.

Enorm beperkte productie

(Image credit: Vrtuoluo / Samsung)

Meerdere verslagen hebben inmiddels gesuggereerd dat Apple de productie van de Vision Pro flink heeft verminderd, namelijk van een miljoen stuks naar maar 400.000 headsets per jaar. Zelfs dat zijn echter nog veel meer headsets dan het aantal XR-headsets dat Samsung naar verwachting gaat produceren.

Volgens JoongAng zal Samsung de productie van zijn apparaat in de eerste instantie beperken tot maar 30.000 stuks. Het bedrijf wil namelijk eerst zien hoe men reageert op zijn apparaat en beoordelen hoe de industrie eruitziet na de lancering. Met andere woorden: Samsung wil heel voorzichtig deze markt betreden en niet meteen vol inzetten op een redelijk niche apparaat binnen een fluctuerende markt.

Samsungs onzekerheid kan deels te maken hebben met de prijs van zijn apparaat. Het verslag van JoongAng gaf ons geen verwachte lanceringsprijs, maar liet ons wel weten dat Samsung van plan is om de “felle strijd voor leiderschap" binnen de wereld van XR aan te gaan. Als dat klopt, dan is het bedrijf misschien dus van plan om een high-end apparaat uit te brengen met een bijpassende premium prijs. Als dat het geval is, dan is het misschien inderdaad slim voor Samsung om eerst te kijken hoe de industrie zich ontwikkelt, voordat het bedrijf vol inzet op zijn headset.

Hoe dan ook ziet het ernaar uit dat er binnenkort meer concurrentie zal verschijnen op het gebied van XR-headsets. Samsung en Apple zijn allebei apparaten aan het ontwikkelen doe het opnemen tegen het huidige aanbod, onder andere bestaande uit de Meta Quest Pro. Of deze headsets aantrekkelijk (en toegankelijk) genoeg worden om echt door te breken tot de mainstream is nog maar de vraag.