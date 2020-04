Nieuwe Apple AirPods lancering mogelijk in mei

Hoewel Apple's volledig draadloze AirPods in 2019 een herziening hebben gekregen, en zelfs een geluiddempende Pro versie die in hetzelfde jaar is verschenen, is het nieuwste gerucht dat er 'nog een ander paar oortjes de serie zal vergezellen in mei van dit jaar'.

Jon Prosser, een techanalist voor Front Page Tech, heeft een tweet uitgestuurd waarin hij beweert dat de nieuwe AirPods "klaar zijn om te gaan", en waarschijnlijk gelanceerd worden samen met de MacBook Pro herziening die naar verluidt ook volgende maand zou verschijnen.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.Probably alongside the MacBook Pro next month.April 19, 2020

Het is onduidelijk naar welk specifiek product er wordt gerefereerd, het kan een derde generatie van de gewone AirPods zijn of het kunnen de AirPods Pro Lite zijn, een versie van het premium model die niet beschikt over geluiddemping en waar eerder dit jaar over gesproken werd.

De originele AirPods werden eind 2016 gelanceerd en, zoals we al eerder zeiden, kregen ze een herziening begin 2019, dus de kansen van nog een andere iteratie die binnenkort verschijnt zijn misschien lager dan de lancering van een geheel nieuwe, meer betaalbare instap in de AirPods Pro line-up.

Dat gezegd hebbende, zijn we op dit moment nog steeds aan het gissen voor zowel de nieuwe AirPods als de nieuwe MacBook Pro reeks, dus de details zijn er nog niet maar nu meer geruchten zich opstapelen lijkt een herziening van beide producten aannemelijker.