Apple Watch 6 teardown toont grotere batterij en nieuwe sensoren in dunnere behuizing

In onze hands-on test met de Apple Watch 6 hebben we genoten van de beloofde nieuwe functies zoals de nieuwe S6 chipset en SpO2-bloedzuurstofsensor, maar we hadden geen andere belangrijke verbeteringen of verbeterde prestaties van de batterij ontdekt in vergelijking met de Apple Watch 5. Gelukkig heeft iFixit tijdens de teardown van de nieuwe Apple Watch 6 laten zien wat er precies in de nieuwe smartwatch is veranderd.

Op de site is de nieuwe smartwatch volledig uit elkaar geschroefd en vergeleken met zijn voorganger om te zien hoe de twee zich vanuit een hardwareperspectief tot elkaar verhouden. Naast de nieuwe SpO2-sensor zijn de verbeteringen klein: een iets grotere batterij, een grotere trilmotor en een dunnere behuizing.

Gezien het feit dat andere smartwatches proberen te concurreren met het ontwerp van Apple, zijn dit verfijningen van een apparaat dat in zijn categorie de bovenhand heeft. Nu de Apple Watch 6 volledig uit elkaar is gehaald, hebben we de belangrijkste onthulde geheimen opgesomd.

In our teardown of the Series 6, we uncovered some significant changes to the tried-and-true Apple Watch design formula that are exciting for wearers and repairers alike: https://t.co/5DvTUa7nLy pic.twitter.com/FpcAikwwYLSeptember 21, 2020

Kleine veranderingen in de batterij

Na de teardown van zowel de 44m als de 40m Apple Watch 6, ontdekte iFixit dat beide batterijen kleine verbeteringen zijn ten opzichte van hun voorgangers.

In de 44m Apple Watch 6 is de batterij 1,17 Wh, vergeleken met 1,129 Wh in de Series 5 (een stijging van 3,6%). In het 40 m-model meet de nieuwe batterij 1,024 Wh tegen 0,944 Wh (een stijging van 8,5%).

De nieuwe S6 chipset is bedoeld om energiezuiniger te zijn dan de 5. In combinatie met de kleine accuveranderingen zou dat voor een iets betere batterijduur moeten zorgen. Apple heeft zelf geen verbeteringen op vlak van batterijduur beloofd, dus we zullen dit zelf moeten beoordelen in onze volledige review.

(Image credit: TechRadar)

Kleine veranderingen in formaat

Tussen de 5 en de 6 heeft Apple ook de Taptic Engine (trilmotor) vergroot, die Apple gebruikt om haptische feedback te geven om het tijdstip aan te geven. De grotere Engine zal hopelijk je Taptic Time-meldingen per uur nog beter laten opvallen dan voorheen.

iFixit merkte ook op dat de Engine bestaat uit "100% gerecyclede zeldzame aardmetalen en wolfraam", wat een leuke verrassing.

Ondanks de grotere Engine en accu bleek de totale dikte van de Apple Watch 6 10,4 mm te zijn, wat een beetje dunner is dan het 10,74mm-model van vorig jaar. Hoewel het verschil wederom te klein is om echt waarneembaar te zijn, is het goed voor de consument dat Apple een manier heeft gevonden om grotere onderdelen te installeren en tegelijkertijd de totale omvang van de smartwatch te verkleinen.

(Image credit: Future)

Breng gezondheidsproblemen aan het licht

Met een gefuseerd display aan de bovenzijde en gefuseerde sensoren aan de onderzijde was het onmogelijk om de bloedzuurstofsensor los te maken zonder hem kapot te maken, dus iFixit richtte zich op wat er aan het oppervlak te zien was.

De sensor werkt door rood en infrarood licht op je pols te laten schijnen, de kleur van je bloed te berekenen via een fotodiode en vervolgens uit te rekenen hoeveel zuurstof er in je bloed zit.

We weten uit onze praktijkervaring dat de zuurstofsensor goed werkt bij het monitoren van onze O2-metingen op verschillende niveaus, dus het is cool om nu zelf te zien welke hardware hiervoor gebruikt wordt. We weten nu ook dat als hij niet meer werkt, hij waarschijnlijk niet meer gerepareerd kan worden. Apple zal in dat geval een volledige nieuwe sensor moeten installeren.

(Image credit: TechRadar)

Uitdagende reparaties?

Tot slot is de nieuwe Apple Watch 6 in bepaalde opzichten makkelijker te repareren is dan zijn voorgangers, maar op andere vlakken wordt het dan weer moeilijker.

De vorige Apple Watch-serie had een Force Touch-pakking, maar deze functie is uit watchOS7 gehaald, dus het is niet verwonderlijk dat iFixit dit Touch-mechanisme niet onder het touchscreen van de Watch 6 heeft gevonden.

Het neveneffect hiervan is dat de Apple Watch 6 kan worden geopend zonder de pakking te beschadigen, iets wat de Apple Watch 5 moeilijker te repareren maakte.

iFixit merkte ook op dat de Apple Watch 6 "minder schermaansluitingen" heeft die in de weg zitten bij de componenten binnenin. De NFC-kabel wordt bijvoorbeeld omgeleid via de zijkant van het scherm. Hierdoor kun je gemakkelijker bij de batterij komen, of het scherm verwijderen, zonder de interne onderdelen te beschadigen.

Aan de andere kant merkte iFixit op dat de "kleine driepuntsschroeven" die het horloge bij elkaar houden, moeilijk te verwijderen of opnieuw te plaatsen zijn. Ook zijn sommige kabels "direct" op de S6-chip gemonteerd, waardoor ze gemakkelijk te scheuren zijn. Daarom hebben ze de Apple Watch 6 op 10 gegeven voor de repareerbaarheid, wat overeenkomt met de Apple Watch 5.

Tenzij je een reparatiegids tot op de letter volgt, raden we je aan niet zelf in de voetsporen van iFixit te treden en te proberen het horloge zelf uit elkaar te halen. Als je echter lichtvoetig te werk gaat en niet in de buurt van de S6-chip komt, is het wellicht niet onmogelijk om een kapot scherm te repareren of de batterij zelf te vervangen.