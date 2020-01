Apple Watch 6 releasedatum, prijs, nieuws en wensen

Het heeft er alle schijn van dat we nog heel wat maanden moeten wachten op de Apple Watch 6, maar je kunt natuurlijk niet vroeg genoeg beginnen met het verzamelen van geruchten en leaks rondom het slimme horloge van Apple. Ook hebben we zelf al een idee van wat we graag terugzien in de Watch 6.

We hebben hieronder een overzicht gemaakt met de laatste nieuwtjes en geruchten rondom de te verschijnen wearable van Apple, inclusief een analyse van onze experts over wanneer we de Apple Watch Series 6 mogen verwachten.

Naast de tot nu toe bekende informatie vind je een wenslijst van ons onderaan dit artikel met wat Apple moet doen om van de Apple Watch 6 een succes te maken. Daarvoor moeten er meer stappen gemaakt worden dan met de Apple Watch 5 vorig jaar. Hoewel deze smartwatch zeker in de smaak viel bij ons, verschilt hij vrij weinig ten opzichte van zijn voorganger, de Apple Watch 4.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwe wearable van Apple

De nieuwe wearable van Apple Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk september 2020

Waarschijnlijk september 2020 Wat gaat het kosten? Vermoedelijk rond de 449 euro

Apple Watch 6 releasedatum en prijs

Met uitzondering van de originele Apple Watch heeft elke nieuwe wearable van Apple het levenslicht gezien in september. Hoewel er nog geen geruchten rondgaan op het internet over de mogelijke releasedatum van de Apple Watch 6, is het momenteel niet vreemd om ervan uit te gaan dat Apple hetzelfde trucje in 2020 herhaalt.

Gebaseerd op de dagen dat Apple meestal nieuwe modellen uitbrengt, zouden we er niet raar van opkijken als de Apple Watch 6 releasedatum op 8 of 15 september vast komt te liggen. Verwacht echter niet dat je het horloge dan meteen kunt kopen; meestal ligt de wearable 10 dagen na de officiële onthulling in de winkels.

Kijken we naar het kostenplaatje van de Apple Watch 6, dan kan deze zomaar eens gelijk zijn aan die van de Apple Watch 5. De Watch 5 kreeg vorig jaar een adviesprijs mee van 449 euro in de Benelux. Dat is zeker voor een wearable al vrij prijzig te noemen.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 6 nieuws en geruchten

Je verwacht het wellicht niet, maar we hebben toch al de nodige nieuwtjes gespot omtrent de Apple Watch 6, inclusief de mogelijkheid dat Apple overstapt op een nieuw schermtype. De Apple Watch 5 gebruikt een OLED-scherm, maar een bron vermoedt dat de Watch 6 overstapt op microLED.

Het grootste voordeel van microLED zit 'm in de efficiëntie; door de zuinigere technologie zou de Watch 6 op papier in ieder geval een beter uithoudingsvermogen moeten hebben dan de Watch 5.

Een andere mogelijke aanpassing heeft te maken met Touch ID. Momenteel is er geen biometrische veiligheidsmethode op de Apple Watch aanwezig, maar het bouwen van een Touch ID-scanner voor onder de wearable van Apple zou een mooie toevoeging zijn voor de nieuwe generatie.

(Image credit: USPTO/Patently Apple)

Deze theorie is gebaseerd op het patent wat je hierboven ziet staan. Het patent legt uit dat dit doel behaald kan worden door de draadloze antennes naar het bandje te verplaatsen, waardoor er genoeg ruimte is voor andere componenten onder het scherm.

Het is een verandering die, naast een vingerafdrukscanner, ook in potentie ruimte biedt voor een grotere batterij. Het zou echter de mogelijkheden beperken van derden om bandjes aan te bieden. Ook zou de prijs van een bandje flink omhoogschieten.

Een andere feature waar naar verluidt aan gewerkt wordt, is het meten van je slaap. Deze informatie is gebaseerd op betrouwbare bronnen in gesprek met Bloomberg.

De Apple Watch-serie biedt al de optie aan om door derden je slaap te laten meten, maar Apple zelf heeft vreemd genoeg nog geen standaard-app hiervoor in huis.

Daarnaast gaan er geruchten dat de Apple Watch 6 meer waterbestendig zal zijn, betere draadloze connectiviteit biedt, én snellere algemene prestaties. Geen van deze beweringen zijn erg vergezocht, behalve misschien waterbestendigheid; de Apple Watch 5 is al bestand tegen dieptes van 50 meter onder water.

De hierboven genoemde claims zijn afkomstig van Ming-Chi Kuo, een leaker die vaker bij het juiste eind zit. De switch naar vloeibaar-kristallijn materiaal (liquid crystal polymer ofwel LCP) moet voor deze verbeteringen zorgen.

Apple Watch 6: dit willen we zien

De aankomende maanden zullen er nog tal van Apple Watch 6 nieuwtjes langskomen, maar in de tussentijd hebben we wel al een wenslijstje voor de nieuwste wearable opgesteld.

1. Betere batterijduur

De Apple Watch 5 heeft eigenlijk een slechtere batterijduur dan de Apple Watch 4. Hoewel hier een goede reden voor is (het always-on display), zien we alsnog graag een verbetering op dit aspect tegemoet bij de Apple Watch 6.

Minimaal willen we eenzelfde batterijduur als de Apple Watch 4 zien, maar idealiter zou een duur van twee of meer dagen op één cyclus geen overbodige luxe zijn. Dit zou de modus om je slaap te volgen ook makkelijker in gebruik maken.

2. Meer fitnessfuncties

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch is een prima apparaat om je gezondheid en fitnessregime in de gaten te houden. Desondanks waren we ietwat teleurgesteld dat de Watch 5 geen significant nieuwe fitnessfuncties met zich meebracht. Vandaar dat we op deze vernieuwing hopen voor de Watch 6.

Wat er exact aan nieuwe features in moet komen, dat laten we graag aan Apple over. Wellicht functies als betere tracking voor je oefeningen, nieuwe sensoren voor je gezondheid... er zijn legio mogelijkheden.

3. Een donkerder always-on display

Het always-on display is een mooie nieuwe functie van de Apple Watch 5, maar een belangrijk probleem is dat het scherm te licht is om het 's nachts in het donker comfortabel te kunnen gebruiken.

Daarom willen we een optie krijgen om het display dimbaar te kunnen maken, zonder het volledig uit te schakelen. Dit zou waarschijnlijk ook de levensduur van de batterij verbeteren, en dat maakt een win-winsituatie.

4. Always-on voor alle apps

(Image credit: TechRadar)

Een ander probleem met het always-on display: het wordt door niet veel apps ondersteund. Dit betekent dat in plaats van een basisversie van een open app die op het always-on display wordt getoond, er in veel gevallen wordt overgeschakeld op een standaard digitale klok, wat betekent dat je de app niet kunt bekijken zonder het scherm goed wakker te maken.

We zouden dit graag zien veranderen voor de Apple Watch 6, zodat elke app in staat is om het always-on scherm volledig te ondersteunen.

5. Slaap bijhouden

We vragen al jaren om een feature om je slaap bij te houden op de Apple Watch, en tot nu toe heeft Apple niet geluisterd. Er gaan geruchten dat sleep tracking in de maak zou kunnen zijn, dus dit is misschien iets wat we eindelijk krijgen. Aan de andere kant: doordat apps van derden deze dienst al aanbieden, zou Apple wel eens kunnen besluiten de moeite niet te nemen.

6. Verbeterde synchronisatie

We vinden het synchroniseren van dingen als muziek en podcasts op ons Apple Watch 5 nog altijd een lastig karwei, in ieder geval lastiger dan gewenst. Het moet niet alleen in de oplader zitten, maar ook nog eens dicht bij je iPhone zitten. Bovendien werkte het niet altijd in onze testperiode.

Gepaard met dat het moeilijk is om te zien wat er opgeslagen wordt op je horloge, mist het geheel de souplesse die we kennen van Apple. We hebben goede hoop dat Apple dit verbetert in het 2020 model.

7. Een circulair scherm

Hoewel andere wensen vrij realistisch klinken op papier, is laatstgenoemde dat niet. We verwachten niet dat Apple haar huidige schermvorm inwisselt voor een andere. Toch zouden we graag de optie zien om een Apple Watch 6 te kunnen kopen met een circulair scherm.

Hoewel het waarschijnlijk niet gebeurt, zou het wel een mooi verkoopargument zijn als Apple haar nieuwe model in een nieuwe vorm aanbiedt.