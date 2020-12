'Apple AirPods Studio wordt vandaag aangekondigd'

De releasedatum van de Apple AirPods Studio zou slechts enkele uren van ons verwijderd kunnen zijn (als we de laatste geruchten mogen geloven). We kunnen niets anders doen dan onze vingers kruisen voor een kerstwonder.

Gebaseerd op een interne memo in handen van MacRumors "van een betrouwbare bron", lijkt het erop dat Apple nog een stukje hardware lanceert voordat het jaar voorbij is. Het is niet verrassend dat geruchten de ronde doen over de eerste over-ear koptelefoon van Apple.

In de memo vertelt Apple aan serviceproviders dat het "AppleCare-gerelateerde wijzigingen heeft gepland voor dinsdag 8 december" om ongeveer 14:30 uur onze tijd.

Volgens MacRumors heeft Apple "technici geadviseerd zich voor te bereiden op nieuwe productnummers, nieuwe/bijgewerkte productbeschrijvingen en nieuwe/bijgewerkte productprijzen". Dat suggereert dat er spoedig nieuwe Apple-hardware in de schappen zou kunnen liggen.

Deze info komt overeen met een tweet die is verzonden door de bekende leaker en Twitter-gebruiker @L0vetodream. Die zegt dat er een "kerstverrassing van Apple" zal komen. Er wordt echter niet ingegaan op wat dat zou kunnen zijn, behalve dat het "goed zal zijn voor de winter". Dit zou mogelijk kunnen verwijzen naar de over-ear koptelefoon. Het is misschien vergezocht, maar het is mogelijk.

Bovendien beweert Apple Track dat "Apple zich opmaakt om hun eerste paar over-ear koptelefoons van eigen merk uit te brengen. Dat zouden meerdere bronnen zeggen die bekend zijn met de zaak en verzoeken anoniem te blijven".

Het is noemenswaardig dat Apple Track geen geschiedenis heeft van het delen van lekken, dus deze bewering moet met een korrel zout worden genomen. Twittergebruikers zijn in ieder geval laaiend enthousiast:

Vertraging na vertraging

De Apple AirPods Studio zal de eerste over-ear koptelefoon van Apple zijn. Al langere tijd gaan er geruchten over rond. Er zijn al renders gelekt en de koptelefoon zou al meerdere malen op het punt hebben gestaan om te verschijnen.

Toen de iPhone 12 lanceerde op 13 oktober en tijdens het One More Thing-evenement op 10 november zou de AirPods Studio ook mogelijk worden aangekondigd. Dit is echter nooit gebeurd.

Gaat 8 december dan echt de dag zijn dat we de AirPods Studio gaan zien? We kunnen niets anders doen dan wachten.