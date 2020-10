Apple AirPods Studio naar verluidt weer vertraagd door productieproblemen

De Apple AirPods Studio heeft weer last van een vertraging. De productie van de over-ear koptelefoons zou namelijk kampen met "grote problemen".

Prominente Apple-leaker Jon Prosser stelt in een tweet dat de AirPods Studio niet zullen verschijnen voor december en waarschijnlijk zelfs vertraagd zijn tot maart 2021.

First:Major hiccup in AirPods Studio production 😬A few key features have now been cut. Seems they still need to work some things out before we have final units.Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhHOctober 14, 2020

In een opvolgende tweet zegt Prosser "eigenlijk betekent dit dat (als alles goed gaat en zich geen andere problemen voordoen) het nog steeds kan worden aangekondigd in november en worden verscheept in december". Het is echter waarschijnlijker dat de AirPods Studio dit jaar niet meer zullen verschijnen.

Prosser stelt dat een aantal "belangrijke functies" door de problemen toch niet naar de AirPods Studio zullen komen. We weten natuurlijk nog niet echt iets over de specificaties, maar we hopen dat de koptelefoon over Apple's UI-chip zal beschikken, zoals de geruchten doen geloven.

Deze chip kan gebruikers helpen om hun koptelefoon terug te vinden als deze vermist is, door middel van de Find My-app. Hierdoor zou de AirPods Studio ook automatisch een linker of rechter positionering kunnen herkennen. Zo zou je de headset op elke manier dragen, aangezien het linker- en rechterkanaal dan uit de juiste oorschelp zou komen.

De UI-chip komt naar verluidt ook terecht in de langverwachte Apple AirTags. De Tile-rivaal is bedoeld om alles waar je het aan vast maakt terug te vinden, of het nu een tas, laptop of portemonnee is.

Volgens Prosser hoeven we niet lang meer op de AirTags te wachten:

Second:With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month.. So... pic.twitter.com/Dl0DpMrH9YOctober 14, 2020

We hoopten dat we de AirPods Studio al zouden zien bij de lancering van de iPhone 12 op 13 oktober. Helaas was dit niet het geval. In plaats daarvan zagen we de Apple HomePod Mini. Na jaren van speculatie en geruchten is de smartspeaker eindelijk aangekondigd.

Het gaat om een kleinere versie van de originele Apple HomePod. De nieuwe smartspeaker beschikt over een handjevol nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om stemberichten naar Apple-apparaten in huis te casten, zoals AirPods.

Geruchten over de HomePod Mini circuleerden al sinds 2018. Hopelijk hoeven we niet nog jaren te wachten op de komst van de AirPods Studio.