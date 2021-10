Android 12L aangekondigd voor tablets en foldables

De release van de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro bracht ook de komst van Android 12 met zich mee. Nu komt er ook een versie van het besturingssysteem voor tablets en foldables, genaamd Android 12L.

Android 12L komt met een vernieuwde user interface om beter bruikbaar te zijn op grotere schermen. Het besturingssysteem werd aangekondigd in een blogbericht op het Android Developer-platform. Android 12L is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en komt begin 2022 naar de eerste gebruikers. De volledige release verschijnt in het tweede kwartaal van 2022.

De grootste verandering is een lay-out met twee kolommen, waarbij bepaalde apps en menu’s naast elkaar worden weergegeven, in plaats van onder elkaar. Zo kun je in een oogopslag bij de notificaties en de snelle instellingen.

(Image credit: Google)

De split-screen-weergave is ook verbeterd. Jouw meest gebruikte apps staan gesorteerd in een vernieuwde taakbalk. Daaruit kun je ze op het scherm slepen om ze vlot naast elkaar te openen. Alle apps kunnen standaard in split-screen worden gebruikt.

Google werkt aan een betere ondersteuning voor het vergroten van apps op grotere schermen. Als een app niet geoptimaliseerd is voor een groot scherm, zal de Google Play Store een waarschuwing geven. Echter arriveert deze functie pas in 2022.

Android-tablets: wat komt er nog meer?

De komende maanden krijgen app-ontwikkelaars de tijd om hun apps aan te passen aan Android 12L, aangezien het besturingssysteem in het tweede kwartaal van 2022 verschijnt, aldus Gizmodo.

“Dat zal op tijd zijn voor de volgende golf aan Android 12-tablets, Chromebooks en Foldables”, schrijven de Android-ontwikkelaars in de blog. Bij deze line-up hoort waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy Tab S8, die we begin volgend jaar verwachten.

Tablets die voor die tijd op de markt komen, zoals de Nokia T20 en de Surface Go 3, kunnen profiteren van een verbeterde user interface wanneer Android 12L verschijnt.