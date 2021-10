Samsung Galaxy Tab S8 Ultra gespot met notch in onofficiële render

We verwachten dat de Samsung Galaxy Tab S8-serie ergens begin 2022 het levenslicht ziet. De afgelopen dagen hebben we een beter beeld gekregen van wat we kunnen verwachten, inclusief een onofficiële render van de Tab S8 Ultra.

Dankzij 91Mobiles en OnLeaks (geen onbekenden op het gebied van renders) vangen we voor het eerste een gedetailleerde glimp op van vermoedelijk de duurste Samsung-tablet ooit op. Het ziet ernaar uit dat Samsung gekozen heeft voor een notch aan de bovenzijde van het display (wanneer je deze in landschapsmodus houdt).

In de notch zit een frontcamera verwerkt. Door te kiezen voor een inkeping, kan de rest van de bezels (randen) smaller blijven, met meer schermoppervlak als gevolg. Naar verluidt beschikt de Tab S8 Ultra over een 14,6 inch display (vergeleken met 11 inch voor de Tab S8 en 12,4 inch voor de Tab S8 Plus).

Samsung gaat voor Ultra

De Tab S8 Ultra is verder voorzien van twee camera's aan de achterzijde, vier speakers en een USB-C poort. Samsung heeft echter geen ruimte gevonden om een koptelefooningang te plaatsen. We zien tevens dat er een magnetische strip aanwezig is om de S Pen vast te houden. De algehele afmetingen van de Tab S8 Ultra bedragen naar verluidt 325,8 x 207,9 x 5,4 millimeter.

Slechts enkele dagen geleden zagen we onofficiële renders van de Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus. Op beide modellen zagen we echter geen notch zitten.

Het is het vermelden waard dat Samsung nog niet eerder een Ultra-model in de tabletmarkt heeft uitgebracht. Vorig jaar kregen we de Galaxy Tab S7 en Galaxy tab S7 Plus (en iets daarna de Tab S7 FE).

Analyse: Samsung richt pijlen op de iPad Pro

(Image credit: TechRadar)

Geruchten van een Ultra-model in de Tab S8-serie gaan een al tijdje rond. Het is duidelijk dat Samsung een apparaat wil uitbrengen dat de competitie aan moet gaan met de iPad Pro's van deze wereld.

Samsung is nooit bang geweest om het grootser aan te pakken dan de concurrentie, en met een 14,6 inch tablet komt het qua formaat in de buurt van laptopmonitoren. Er zal geheid ondersteuning komen voor accessoires zoals een toetsenbord, wat de tablet een stuk veelzijdiger maakt.

Buiten het scherm verwachten we bij dit Ultra-model ook krachtige specificaties onder de motorkap, een excellente bouwkwaliteit en ondersteuning voor de S Pen-stylus. Op voorhand durven we al te stellen dat dit mogelijk de beste Android-tablet ooit kan gaan worden. Dat gezegd hebbende: de Android-tabletmarkt is ook behoorlijk karig.