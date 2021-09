Microsoft onthult Surface Go 3, Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 en meer

Microsoft kondigde officieel de komst van een nieuwe reeks Surface-producten aan. Enkele daarvan zijn updates voor reeds bestaande producten (waaronder de Surface Pro 8), maar andere zijn complete verrassingen.

De meest opvallende lancering was die van de Surface Laptop Studio. Deze laptop, gericht op creatieve gebruikers, komt met een 14,4 inch touchscreen dat gekanteld kan worden om zo een digitaal canvas te vormen. Het scherm komt met een 'PixelSense'-resolutie van 2.400 x 1.600 en een 120Hz beeldverversing.

Ook op vlak van hardware klinkt het interessant, met 11e generatie Intel-processoren en de optie om met een Nvidia RTX 3050 Ti GPU met 4GB GGDR6 RAM-geheugen te komen. Er is tevens een commercieel model met Nvidia's professionele RTX A2000 laptop-GPU beschikbaar.

De Surface Laptop Studio verschijnt bij ons in het begin van 2022, en de laptops starten bij 1.699 euro.

(Image credit: Microsoft)

Daarnaast komt de laptop ook met Dolby Atmos-luidsprekers, een 1080p webcam, 16GB of 32GB RAM en een SSD van maximaal 2TB.

Het ontwerp doet je denken aan dat van een tablet, zoals de iPad Pro of Surface Pro 7, met een bijgevoegd toetsenbord. In tegenstelling tot de tablets kan het toetsenbord hier niet worden verwijderd. Het is interessant om te zien hoe bedrijven met de traditionele vormfactor van de laptop spelen, dus we houden de Surface Laptop Studio zeker in de gaten. We kijken er alvast naar uit om de reacties van de digitale creatievelingen te zien.

(Image credit: Microsoft)

Surface Pro 8 aangekondigd

Ook de Surface Pro 8 maakte eindelijk zijn opwachting op het Microsoft Surface-evenement. Dit was geen echte verrassing, maar nog altijd zeer welkom. De Surface Pro 7 verscheen bijna twee jaren geleden, dus het werd stilaan tijd voor een upgrade.

Als we de aankondiging van Microsoft mogen geloven, dan is de upgrade het wachten waard. Volgens het bedrijf wordt het 'de meest krachtige Pro ooit' die dubbel zo goed presteert als de Surface Pro 7 met '40 procent hogere CPU-prestaties' en '74 procent snellere grafische prestaties'.

Dit is te danken aan de 11e generatie Intel-processoren (die Intel Xe integrated graphics bevatten) en 8GB, 16GB of 32GB RAM.

De Surface Pro 8 komt ook met een 13 inch 2.880 x 1.920 scherm dat 11 procent groter is en een 10,8 procent hogere resolutie heeft dan vorige schermen. Er komt tevens een versie met een beeldverversing van 120Hz.

Microsoft belooft tevens 16 uur batterijduur, en de Surface Pro 8 zou in slechts een uur van nul naar 80 procent kunnen laden. Er is ook een 5MP voorwaarts gerichte camera met 1080p video, en een 10MP camera achteraan met 1080p en ondersteuning voor 4K-video. Daarmee wordt het dus mogelijk een laptop die zeer geschikt is voor het voeren van videogesprekken.

Net zoals bij eerdere Surface Pro-toestellen kan de Surface Pro 8 met een toetsenbord gekoppeld worden om er een laptop-achtige tablet van te maken, maar dat toetsenbord is nog steeds apart te verkrijgen.

De Surface Pro 8 start bij 1.179 euro. Daarmee krijg je een Intel Core i5-1135G7-processor, 8GB RAM en een SSD van 128GB.

Dat is een grote stijging ten opzichte van de Surface Pro 7 die bij 899 euro startte. Daarmee kreeg je echter slechts een Core i3-CPU en 4GB RAM. De Pro 7-configuratie met een i5, 8GB RAM en een SSD van 128GB had een prijskaartje van 1.049 euro. Het blijft dus hoe dan ook een stijging.

(Image credit: Microsoft)

Ook goedkopere Surface Go 3 in aantocht

De Surface Go 3 is een nieuwe betaalbare tablet van Microsoft. Deze verschijnt met een stijlvol ontwerp en is iets gunstiger geprijsd voor de meeste gebruikers. Hij komt met een 10,5 inch 1.920 x 1.280-resolutie display, 4GB of 8GB RAM en ofwel een dual-core Intel Pentium Gold 6500Y-processor of een quad-core 10e generatie Intel Core i3-10100Y.

Eerdere Surface Go-producten bleken steeds goede laptops voor studenten, omdat hun prijzen en uitstekende bouwkwaliteit hen zeer aantrekkelijk maakten voor scholen en universiteiten. Hopelijk zet de Surface Go 3 deze trend voort. De prijs zal hier de grootste rol in spelen. Microsoft heeft de prijs voor de Surface Go 3 nog niet bevestigd, maar zodra we hier meer over horen zullen we het artikel van een update voorzien.

(Image credit: Microsoft)

Een nieuwe Surface Pro X

Microsoft verraste ons ook met een nieuwe Surface Pro X. De originele versie was een interessante poging van Microsoft om een Surface Pro-tablet te maken die door een eigen ARM-processor van Microsoft werd aangedreven (in plaats van een CPU van Intel).

De originele Surface Pro X was geen echte hoogvlieger, gezien zijn hoge prijs en wisselvallige prestaties. Dit bleek ook bij andere op ARM-gebaseerde Windows 10-toestellen een van de grootste problemen te zijn bij de lancering in 2019.

Het is leuk om te zien dat Microsoft de handdoek nog niet in de ring heeft gegooid, en voorlopig vermoeden we dat de nieuwe laptop een verbetering zal zijn ten opzichte van zijn voorganger. Om te beginnen start de laptop bij 949 euro, wat toch wat goedkoper is dan de 1.149 euro van de eerste versie.

De originele Surface Pro X was enkel beschikbaar in een versie met zowel Wi-Fi als Gigabit LTE mobiel internet. Het nieuwe model komt echter ook met een versie met enkel Wi-Fi, wat de prijs weet te drukken. Dit is ook een goede optie voor gebruikers die niet extra willen betalen voor een LTE-verbinding die ze nooit zullen gebruiken.

Windows 11 op ARM ondersteunt ook x86 en x64-emulatie, waardoor deze nieuwe versie ook toegang heeft tot een groter aanbod aan apps. Het gebrek aan apps was immers een groot probleem bij de originele Surface Pro X.

De laptop komt met een 13 inch display met een resolutie van 2.880 x 1.920, een Microsoft SQ 1 of SQ 2 custom CPU en GPU SoC (Systeem-op-Chip), 8GB of 16GB RAM en een batterijduur van 15 uur.

(Image credit: Microsoft)

We mogen ook de nieuwe smartphone niet vergeten

Microsoft kondigde ook de nieuwe Surface Duo 2 aan, zijn geüpdatete smartphone met twee schermen. Ze lijken hun best te doen om het geen smartphone te noemen, maar als je ermee kan bellen, dan noemen wij het maar zo.

De Surface Duo 2 start bij 1.649 euro en verschijnt enkel op een beperkt aantal markten. Of wij daarbij horen is nog niet bekend.

Analyse: Microsoft kon wel nieuwe hardware gebruiken

We wisten wel dat Microsoft enkele nieuwe Surface-toestellen ging lanceren, maar de hoeveelheid nieuwe hardware verraste ons toch. We zijn blij met de komst van de Surface Pro 8, want de Surface Pro 7 was toch een beetje een teleurstelling. Na twee jaren werd het toch wel beetje tijd voor een opvolger.

We kijken ook wel uit naar de Surface Laptop Studio, die mogelijk een grote hit kan zijn bij creatieve gebruikers. De kans bestaat dat het een niche-product wordt, maar hoe dan ook is het leuk om te weten dat Microsoft nog steeds wil innoveren.

Daarnaast is het ook leuk om te zien dat Microsoft zijn ARM-toestellen niet wilt opgeven, en dat het verder gaat met de nieuwe Surface Pro X. Enkele kleine aanpassingen zouden deze nieuwe versie veel beter kunnen maken dan zijn voorganger, maar dat weten we pas zodra we de laptop zelf in handen hebben gehad.

Deze hardware-lanceringen zijn mogelijk de frisse wind die Microsoft nodig heeft voor de lancering van Windows 11. Elk toestel, op de Surface Duo 2 na, komt met Windows 11, en daarmee vormen ze leuke vlaggenschepen voor het nieuwe besturingssysteem.

Enkele van de bovenstaande toestellen zijn nu te pre-orderen via de website van Microsoft, maar hun release zal pas in oktober plaatsvinden. Voor de andere toestellen wordt het wachten tot het begin van 2022 alvorens ze verkrijgbaar zijn.